Убийца, расстрелявший бизнесмена в центре Новосибирска, пойдет под суд

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о дерзком убийстве, совершенном среди бела дня в самом центре Новосибирска. Как рассказали в Следственном управлении СКР, 33-летнему киллеру удавалось скрываться несколько месяцев.

Убийство произошло 26 июня прошлого года в районе станции метро Красный проспект. Жертвой стал 41-летний бизнесмен: он находился на тротуаре, когда из остановившейся рядом машины открыли стрельбу. Всего было не менее шести выстрелов. Мужчину успели госпитализировать, но в больнице он скончался.

Убийца скрылся с места преступления, по горячим следам задержать его не получилось. Однако личность стрелявшего правоохранители установили, и вскоре он был объявлен в международный розыск. Задержали преступника лишь в середине ноября - в соседней Кемеровской области.

Кроме убийства, его обвиняют в незаконном приобретении и ношении оружия. Следователи считают, что собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.