В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу. Проводится проверка, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Как выяснилось в ходе сбора анамнеза, все они накануне ели готовые салаты, купленные в магазинах одной продуктовой сети. Состояние пациентов оценивается врачами как "средней степени тяжести".

В производственных цехах сети супермаркетов взяты пробы для проведения исследований.

Администрация магазина сообщила, что вся продукция, попавшая под подозрение, снята с реализации, а работа цеха, где она была произведена, остановлена.