В Верх-Чебулинской школе (Кемеровская область) учащихся из многодетных малообеспеченных семей не кормили завтраками. Нарушение обнаружили сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора.

Несмотря на то что режим питания этой категории школьников предусматривает завтраки и обеды, а для группы продленного дня еще и полдники, фактически дети питались только один раз. Директор школы выявленное специалистами административное нарушение признал. Впрочем, оно оказалось не единственным.

- В школе также не соблюдались нормы площади учебных кабинетов на одного учащегося, - сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев. - Во вторых классах вместо положенного минимума в 2,5 квадратных метра было от полутора до 2,1 "квадрата". За каждое нарушение образовательному учреждению назначен административный штраф по десять тысяч рублей.

В том, что не во всех школах области дети питаются полноценно, показали и прокурорские проверки. Так, в одной из школ города Белово столовая к началу учебного года не открылась вовсе, а прокопьевской школе не работала по субботам.

- Не соблюдались в образовательных организациях и условия и сроки хранения пищевых продуктов, - уточнила официальный представитель прокуратуры области Елена Тушкевич. - Так, ненадлежащие условия хранения овощей выявили в некоторых школах Новокузнецкого района и Мысковского городского округа. А прокуроры Междуреченска, Прокопьевска, Куйбышевского района Новокузнецка, Прокопьевского и Яшкинского районов обнаружили случаи, когда детям для питья предоставлялась вода недопустимого качества. Всех ответственных за это должностных лиц привлекли к административной ответственности.