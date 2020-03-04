В Кузбассе сохранят уникальную природную территорию

В Кемеровской области создали новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения рекордной для промышленного региона площадью в три тысячи гектаров. "Кокуйское болото" поможет сберечь сибирские орхидеи и другие редкие виды растений.

Это место в Ленинск-Кузнецком районе, недалеко от села Кокуй, еще в середине 1980-х открыл миру известный сибирский ботаник Николай Лащинский, изучавший растительность Салаирского кряжа. В девственных сосновых лесах, граничащих с болотами и лесостепью, будущий доктор биологических наук нашел то, что нигде в Сибири почти не встречается. Например, тропические папоротники.

- Это воспоминание о том, что в наших местах пять-семь миллионов лет назад были тропики, - говорит ученый. - Здешние травяные леса, где нет мхов и лишайников, как оказалось, самые богатые: 400 квадратных метров и 120 видов флоры. А на болотах иностранцев поражают орхидеи, в том числе дремлик зимовниковый и болотный, ятрышник шлемоносный, сразу несколько разновидностей венерина башмачка и глянцелистник Лезеля. Последний вид, кстати, напоминает тропическую орхидею.

Изначально заказник должен был занимать чуть больше 530 гектаров, почти 70 из которых - собственно болото. Но потом решили, что охраняемую территорию лучше увеличить. Иначе она постепенно уйдет под разработки полезных ископаемых. Это лишь вопрос времени.

В Кузбассе, занимающем всего 93 тысячи квадратных километров, по официальным данным, создано 27 ООПТ. Под охраной находится 165 видов грибов и растений, занесенных в региональную Красную Книгу. Сейчас готовится уже третье ее издание.