В Новосибирске коллекторов оштрафовали за оскорбительные листовки

Одну из микрофинансовых организаций оштрафовали в Новосибирске за незаконные методы воздействия на должника. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, кредиторы расклеивали листовки, порочащие честь и достоинство женщины.

Жительница Новосибирска пожаловалась на нарушения закона о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Оказалось, что представители микрофинансовой организации развешивали в лифте и в подъезде дома, где живет должница, листовки оскорбительного содержания.

Кроме того, со слов женщины, кредиторы не раз оказывали на нее психологическое давление, даже грозили уголовным делом за мошенничество. По результатам проверки, приставы составили протокол об административном правонарушении, а суд установил вину микрофинансовой организации и назначил штраф в 20 тысяч рублей.