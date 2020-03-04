В Новосибирске в четвертый раз пройдет конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова. Организатор - Централизованная библиотечная система имени Л. Н. Толстого Октябрьского района.

Борис Богатков - сибирский поэт-фронтовик. Погиб 11 августа 1943 года в бою за Гнездиловские высоты (Калужская область) в возрасте двадцати лет. Посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а его имя навечно внесено в списки 22-й Гвардейской Сибирской дивизии.

"Единственная книга" поэта вышла в Новосибирске в 1973 году, была дополнена и переиздана в 2017-м. В честь Бориса Богаткова названы одна из крупнейших улиц Новосибирска, школа, где он учился, и библиотека в Октябрьском районе.

За три года конкурс вышел за рамки городского и стал международным. В нем приняли участие поэты из 54 регионов России, а также из Белоруссии, Украины, Казахстана, США и Канады. Лучшие произведения вошли в сборники: "Не оборвется связь времен...", "125 героических строк" и "Ты бессмертен, Солдат!".

- С 2019 года жюри конкурса возглавляет новосибирский поэт и журналист, автор бестселлеров "Мифосибирск" и "Город-вестерн", давний друг нашей библиотеки Игорь Маранин, - отмечает начальник рекламно-издательского отдела ЦБС им. Л. Н. Толстого Людмила Игнатова.

Условия конкурса

Возраст участников - 14-35 лет.

Подача заявок: до 31 августа 2020 года.

Стихи присылайте по электронной почте: konkurs@cbstolstoy.ru