В Новосибирске Ленинский районный суд вынес приговор Елене Муренко, которая оказывала косметологические услуги, используя при этом незарегистрированный медпрепарат. Более того, ее диплом о высшем образовании оказался поддельным, а лицензии на оказание данных услуг не было. Разоблачить лжекосметолога удалось благодаря одной из ее клиенток, которой подкожные инъекции "испортили" лицо.

Жительница Омска приехала погостить к дочери в Новосибирск и заодно решила, что называется, навести красоту. О косметологическом кабинете Елены Муренко она узнала из рекламы в интернете.

Позже следователи установили: Муренко использовала южнокорейский препарат Dermaren, который не зарегистрирован на территории России. Подкожные инъекции чудо-средства вызвали реакцию моментально, вот только результат оказался далек от желаемого: лицо клиентки, заплатившей почти пятьдесят тысяч рублей, отекло и покрылось шишками.

Договориться с "врачом" о возврате денег не удалось, и пострадавшая обратилась в следственный комитет.

Как рассказала пресс-секретарь областного управления судебного департамента Марианна Глушкова, подсудимую признали виновной в оказании небезопасных для здоровья услуг, а также в приобретении заведомо поддельных документов. Елену Муренко приговорили к одному году ограничения свободы и штрафу в размере пятьдесят тысяч рублей. Потерпевшая сторона уже заявила, что будет обжаловать слишком мягкий, по их мнению, приговор.

- Исковые требования удовлетворены не в полном объеме, поэтому решение суда будем обжаловать, - отметила представитель пострадавшей, адвокат Юлия Казанцева. - Кроме того, суд отказал нам в допросе свидетеля, который мог подтвердить, что Муренко продолжает заниматься оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А ведь эти данные могли повлиять на наказание - мы просили суд назначить обвиняемой реальный срок лишения свободы.

Между тем

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева сообщила "РГ", что в минувшем году в Новосибирске было возбуждено три уголовных дела о незаконном оказании медицинских услуг. Одно из них - дело Елены Муренко.

- Еще в двух случаях речь идет о лазерной эпиляции, которая так же является медицинской услугой, хотя проводится в частных косметологических кабинетах, - подчеркнула Елена Хрусталева. - Процедуры выполнялись без лицензий, а это грубое нарушение закона. К тому же используемое оборудование не было зарегистрировано в России. Вообще же к нам поступает около четырех-пяти обращений в год по поводу лазерной эпиляции - причиняется вред здоровью, кожному покрову, возникают воспаления.