В Омской области начался прием заявок на участие в программе "Земский учитель".

- Педагоги требуются в Крутинском, Марьяновском, Москаленском, Нижнеомском, Омском, Таврическом, Тарском, Шербакульском районах, - сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального минобразования Илья Крылич. - Сельским школам нужны учителя русского языка и литературы, физики и физической культуры, иностранного языка и математики, биологии и географии.

Педагоги, переехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа либо городки с населением до пятидесяти тысяч человек, получат один миллион рублей подъемных. Условие - отработать на новом месте не менее пяти лет.

- Участниками программы могут стать учителя в возрасте до пятидесяти лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Заявки принимаются до 15 апреля, - пояснил Илья Крылич. - До 15 мая будет опубликован список тех, кто прошел отбор. Затем педагоги смогут выехать в села и познакомиться с новым местом работы и коллективом.

В текущем году на поддержку участников программы "Земский учитель" бюджет выделит десять миллионов рублей, в 2021-22 годах - еще восемнадцать миллионов. Таким образом, за три года работать в сельскую местность смогут переехать 28 педагогов.

Контакт

Региональный координатор программы "Земский учитель": тел. (3812) 24-70-59.