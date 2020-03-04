С Анной Янц - представительницей одной из профессий, в которой меньше всего ожидаешь встретить женщину, - мы познакомились, а затем и взяли у нее уроки стрельбы в Российском университете спецназа (РУС) в чеченском Гудермесе.

РУС находится на въезде в Гудермес - вдалеке от обычных построек и тем более частного сектора. И не просто так. В тот момент, когда мы оказались на территории комплекса, занимающего, к слову сказать, 400 гектаров, раздались звуки стрельбы и надрывный рев двигателей чеченских багги "Чаборз". Комплекс поделен на несколько зон. Как рассказал наш сопровождающий - директор одного из подразделений Павел Козлов, правильнее считать университет спецназа холдингом.

- У нас несколько направлений - огневая подготовка, стендовая стрельба, имитирующая охоту (спортинг), аэротрубная, парашютная и альпинистская подготовка. На нашей же территории собирают "Чаборз".

Анна встречает репортеров в учебном классе. Черное с красным - явно ее цвета. Даже личное оружие - пистолет CZ-75 и магазины к нему, развешанные на поясе, тоже с красными накладками.

Знакомство начинается с вводного урока. Девушка рассказывает, как обращаться с оружием, что разрешается делать или, наоборот, категорически запрещено. К примеру, на стрельбище нельзя находиться без очков (они защищают от раскаленных частичек масла и пороха, а также фрагментов оболочки пули) и наушников.

- Родилась я в Казахстане, стрельбой заинтересовалась в 2012 году, - рассказывает Анна по пути к стрелковой галерее. - Работала тогда в пейнтбольном клубе. Меня попросили помочь в организации первого чемпионата Казахстана по практической стрельбе. Познакомилась с приглашенными на соревнования офицерами спецподразделения "Альфа" из Москвы, которые и научили меня стрелять.

На стрельбище Анна показывает, как нужно заполнять магазин - ученик должен сделать это сам. Получается поначалу так себе, а вот действия наставника выглядят как волшебство: пустой магазин еще даже не успевает коснуться земли, а новый мгновенно оказывается в пистолете.

В РУС регулярно приезжают туристические группы, которые всегда с удовольствием прослушивают краткий семинар по стрельбе. Вести его приходится и Анне. Причем гостей об этом сразу предупреждают.

- Только раз это вызвало возражение. Молодой человек заявил, что не хочет учиться стрелять у женщины, - говорит Аня. - Но вообще, когда в республике представительницы слабого пола берут в руки оружие, это считается нормальным. Во все времена чеченки, если возникала необходимость, вставали на защиту своего дома.

Кстати, потребность РУСа именно в женщине-инструкторе и стала причиной ее переезда.

- Я за развитием университета наблюдала давно, ведь это единственный подобный центр в России. И однажды раздался звонок, который изменил мою жизнь, - вспоминает Янц.

Это был Даниил Мартынов - создатель РУС. Как потом выяснилось, глава Чечни Рамзан Кадыров захотел, чтобы его дочки научились владеть огнестрельным оружием. Но поставил условие - инструктором должна быть женщина. Так Анна оказалась в Чечне.

Действия наставника выглядят как волшебство: пустой магазин даже не успевает коснуться земли, а новый мгновенно оказывается в пистолете

Общение с семьей главы республики Янц считает хорошим опытом. Говорит, сначала настороженно отнеслась к знакомству, но потом между ними установились довольно теплые отношения.

Особенно с Хутмат Кадыровой - ее Янц называет очень способной.

- Девочка на редкость трудолюбивая и увлеченная. Хутмат уже настоящий профессионал, участвует в соревнованиях.

Приглашали Анну на короткий срок для конкретной цели. Но, увидев ее талант и любовь к работе, предложили остаться. Согласилась, хотя и признается, что было страшно...

- Как вам работается в таком брутальном коллективе, где большинство сотрудников - действующие или отставные военнослужащие?

- Коллег я считаю своей настоящей семьей. Но все же не рекомендую женщинам идти по моему пути. Это мой выбор, не говорю, что он правильный, и никому его не навязываю. Даже других девчонок порой пытаюсь отговорить - все-таки это, по большому счету, не совсем женская профессия, - говорит Анна.

- Не опасаетесь показаться слабой перед исключительно мужским коллективом?

- Постепенно перестала этого бояться. А раньше хотела, чтобы, например, рюкзак у меня был такого же размера, как и у всех. В строю не отставать и по всем показателям быть если не лучше мужчин, то хотя бы наравне с ними. Сейчас все по-другому. Поняла, что нужно просто оставаться такой, какая есть.

Мнение

Алексей Чудан, директор Российского университета спецназа:

- Мы с Анной познакомились, когда она только приехала в Чечню. При приеме на работу проводил собеседование. Уже тогда увидел, что она прекрасно разбирается в военной тематике, особенно в оружии. Наш центр находится в Чечне, а на Кавказе хорошо известно, что женщинам трудно заработать авторитет у мужчин. Но парни в РУС приняли ее как равного им сотрудника. Анна - очень трудолюбивая, со всеми своим задачами инструктора справляется отлично. К тому же у нее есть таланты дизайнера и художника, которые она использует в своей основной работе. Если нужно, к примеру, продемонстрировать строение патрона, она его нарисует. Учебному процессу это идет только на пользу.

И грация, и сила

Весной прошлого года Анна Янц неожиданно для самой себя стала участницей фестиваля Sport Beauty. Финал Международного конкурса красоты, силы и грации среди девушек, занимающихся различными видами единоборств, практической стрельбой, тяжелой атлетикой, спортивным ножевым боем и армрестлингом, прошел в Крыму. А один из этапов состоялся в Российском университете спецназа в Гудермесе.

В числе конкурсантов девушка оказалась с подачи Даниила Мартынова, который предложил ей попробовать свои силы и в этом состязании. Анна своих коллег не подвела, выступив с блеском на всех соревнованиях.

Особенно зрителям и членам жюри понравился хореографический номер Янц. Она с группой поддержки из ансамбля "Нохчо" исполнила танец "Даймохк" (Родина), который был поставлен специально для фестиваля.

Выход на взвешивание, как это принято делать перед поединками в единоборствах, так и в случае с Анной превратился в настоящую спецоперацию. Девушка появилась в сопровождении спецназовцев со щитами, в полной экипировке и с оружием. На сцену пустили дым, подсвеченный лазерами. Да и другие конкурсы у Янц получились здорово, и она стала победителем Sport Beauty.

"Точность - Мощность - Скорость"

Практическая стрельба - вид стрелкового спорта, имеющий целью усвоение и выработку приемов, которые наиболее полно отвечают различным случаям применения огнестрельного оружия. Она используется также при подготовке бойцов в специальных подразделениях.

Девизом практической стрельбы является: Deligentia - Vis - Celeritas, что переводится как "Точность - Мощность - Скорость", то есть спортсмену предписывается умение точной и скоростной стрельбы из мощного оружия. Официально этот вид спорта был зарегистрирован в 1975 году. А президентом Международной конфедерации практической стрельбы является россиянин Виталий Крючин.