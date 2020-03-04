РУС находится на въезде в Гудермес - вдалеке от обычных построек и тем более частного сектора. И не просто так. В тот момент, когда мы оказались на территории комплекса, занимающего, к слову сказать, 400 гектаров, раздались звуки стрельбы и надрывный рев двигателей чеченских багги "Чаборз". Комплекс поделен на несколько зон. Как рассказал наш сопровождающий - директор одного из подразделений Павел Козлов, правильнее считать университет спецназа холдингом.
- У нас несколько направлений - огневая подготовка, стендовая стрельба, имитирующая охоту (спортинг), аэротрубная, парашютная и альпинистская подготовка. На нашей же территории собирают "Чаборз".
Анна встречает репортеров в учебном классе. Черное с красным - явно ее цвета. Даже личное оружие - пистолет CZ-75 и магазины к нему, развешанные на поясе, тоже с красными накладками.
Знакомство начинается с вводного урока. Девушка рассказывает, как обращаться с оружием, что разрешается делать или, наоборот, категорически запрещено. К примеру, на стрельбище нельзя находиться без очков (они защищают от раскаленных частичек масла и пороха, а также фрагментов оболочки пули) и наушников.
- Родилась я в Казахстане, стрельбой заинтересовалась в 2012 году, - рассказывает Анна по пути к стрелковой галерее. - Работала тогда в пейнтбольном клубе. Меня попросили помочь в организации первого чемпионата Казахстана по практической стрельбе. Познакомилась с приглашенными на соревнования офицерами спецподразделения "Альфа" из Москвы, которые и научили меня стрелять.
На стрельбище Анна показывает, как нужно заполнять магазин - ученик должен сделать это сам. Получается поначалу так себе, а вот действия наставника выглядят как волшебство: пустой магазин еще даже не успевает коснуться земли, а новый мгновенно оказывается в пистолете.
В РУС регулярно приезжают туристические группы, которые всегда с удовольствием прослушивают краткий семинар по стрельбе. Вести его приходится и Анне. Причем гостей об этом сразу предупреждают.
- Только раз это вызвало возражение. Молодой человек заявил, что не хочет учиться стрелять у женщины, - говорит Аня. - Но вообще, когда в республике представительницы слабого пола берут в руки оружие, это считается нормальным. Во все времена чеченки, если возникала необходимость, вставали на защиту своего дома.
Кстати, потребность РУСа именно в женщине-инструкторе и стала причиной ее переезда.
- Я за развитием университета наблюдала давно, ведь это единственный подобный центр в России. И однажды раздался звонок, который изменил мою жизнь, - вспоминает Янц.
Это был Даниил Мартынов - создатель РУС. Как потом выяснилось, глава Чечни Рамзан Кадыров захотел, чтобы его дочки научились владеть огнестрельным оружием. Но поставил условие - инструктором должна быть женщина. Так Анна оказалась в Чечне.
Общение с семьей главы республики Янц считает хорошим опытом. Говорит, сначала настороженно отнеслась к знакомству, но потом между ними установились довольно теплые отношения.
Особенно с Хутмат Кадыровой - ее Янц называет очень способной.
- Девочка на редкость трудолюбивая и увлеченная. Хутмат уже настоящий профессионал, участвует в соревнованиях.
Приглашали Анну на короткий срок для конкретной цели. Но, увидев ее талант и любовь к работе, предложили остаться. Согласилась, хотя и признается, что было страшно...
- Как вам работается в таком брутальном коллективе, где большинство сотрудников - действующие или отставные военнослужащие?
- Коллег я считаю своей настоящей семьей. Но все же не рекомендую женщинам идти по моему пути. Это мой выбор, не говорю, что он правильный, и никому его не навязываю. Даже других девчонок порой пытаюсь отговорить - все-таки это, по большому счету, не совсем женская профессия, - говорит Анна.
- Не опасаетесь показаться слабой перед исключительно мужским коллективом?
- Постепенно перестала этого бояться. А раньше хотела, чтобы, например, рюкзак у меня был такого же размера, как и у всех. В строю не отставать и по всем показателям быть если не лучше мужчин, то хотя бы наравне с ними. Сейчас все по-другому. Поняла, что нужно просто оставаться такой, какая есть.
Алексей Чудан, директор Российского университета спецназа:
- Мы с Анной познакомились, когда она только приехала в Чечню. При приеме на работу проводил собеседование. Уже тогда увидел, что она прекрасно разбирается в военной тематике, особенно в оружии. Наш центр находится в Чечне, а на Кавказе хорошо известно, что женщинам трудно заработать авторитет у мужчин. Но парни в РУС приняли ее как равного им сотрудника. Анна - очень трудолюбивая, со всеми своим задачами инструктора справляется отлично. К тому же у нее есть таланты дизайнера и художника, которые она использует в своей основной работе. Если нужно, к примеру, продемонстрировать строение патрона, она его нарисует. Учебному процессу это идет только на пользу.
Весной прошлого года Анна Янц неожиданно для самой себя стала участницей фестиваля Sport Beauty. Финал Международного конкурса красоты, силы и грации среди девушек, занимающихся различными видами единоборств, практической стрельбой, тяжелой атлетикой, спортивным ножевым боем и армрестлингом, прошел в Крыму. А один из этапов состоялся в Российском университете спецназа в Гудермесе.
В числе конкурсантов девушка оказалась с подачи Даниила Мартынова, который предложил ей попробовать свои силы и в этом состязании. Анна своих коллег не подвела, выступив с блеском на всех соревнованиях.
Особенно зрителям и членам жюри понравился хореографический номер Янц. Она с группой поддержки из ансамбля "Нохчо" исполнила танец "Даймохк" (Родина), который был поставлен специально для фестиваля.
Выход на взвешивание, как это принято делать перед поединками в единоборствах, так и в случае с Анной превратился в настоящую спецоперацию. Девушка появилась в сопровождении спецназовцев со щитами, в полной экипировке и с оружием. На сцену пустили дым, подсвеченный лазерами. Да и другие конкурсы у Янц получились здорово, и она стала победителем Sport Beauty.
Практическая стрельба - вид стрелкового спорта, имеющий целью усвоение и выработку приемов, которые наиболее полно отвечают различным случаям применения огнестрельного оружия. Она используется также при подготовке бойцов в специальных подразделениях.
Девизом практической стрельбы является: Deligentia - Vis - Celeritas, что переводится как "Точность - Мощность - Скорость", то есть спортсмену предписывается умение точной и скоростной стрельбы из мощного оружия. Официально этот вид спорта был зарегистрирован в 1975 году. А президентом Международной конфедерации практической стрельбы является россиянин Виталий Крючин.