В Дагестане, недалеко от Махачкалы, уже этим летом откроется бесплатный пляж для инвалидов-колясочников, первый на всем Каспийском побережье.

По словам руководителя проекта, тренера по парусному спорту Магомеда Омарова, проект "Доступный пляж" победил в конкурсе Фонда президентских грантов. И если стоимость проекта составляет более 1,3 миллиона рублей, то почти миллион организаторы получат за счет гранта.

- Пляж будет полностью оборудован для людей с ограниченными физическими возможностями, - говорит Омаров. - Здесь мы построим специальные площадки, подъездные пути к воде, а купаться можно будет на плавающей коляске для инвалидов. Создадим необходимую инфраструктуру: водопровод для душевых, систему водоотведения. Насколько мне известно, сейчас в России всего шесть подобных пляжей, и практически все платные. Наш будет бесплатным.

Кроме того, на берегу появится зона отдыха с шатрами и шезлонгами для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Идея создания "Доступного пляжа" появилась около трех лет назад, когда на базу федерации парусного спорта Дагестана стали приезжать люди с ограниченными физическими возможностями, для которых купание на обычном городском пляже было недоступно из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. И спортсмены поняли, что могут сделать для этих людей больше.