Росстат оценил изменения реальных доходов в регионах РФ за 2019 год

Среди регионов, где реальные доходы выросли больше всего - Дагестан (на 5,1%), Тверская область (4,7%), Москва и Владимирская область (4,7%), Тюменская область (3,4%).

Стагнация реальных доходов наблюдалась в большинстве регионов Северо-Запада, Юга России, Дальнего Востока, худшая динамика среди макрорегионов отмечена в Сибири (минус 0,2%).

Среди регионов, где показатель упал наиболее сильно - Республика Крым (на 2,7%) и Севастополь (2,2%), Кабардино-Балкария (2,4%), Бурятия (1,8%).

Не изменились реальные денежные доходы в Брянской области, Карелии и Алтайском крае.