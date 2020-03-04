Росстат оценил изменения реальных доходов в регионах РФ за 2019 год

Реальные (с поправкой на инфляцию) денежные доходы населения за 2019 год выросли в 2/3 регионов, снизились в 28 регионах, в среднем по стране они увеличились на 1,5%, сообщает Росстат.
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Среди регионов, где реальные доходы выросли больше всего - Дагестан (на 5,1%), Тверская область (4,7%), Москва и Владимирская область (4,7%), Тюменская область (3,4%).
Стагнация реальных доходов наблюдалась в большинстве регионов Северо-Запада, Юга России, Дальнего Востока, худшая динамика среди макрорегионов отмечена в Сибири (минус 0,2%).
Среди регионов, где показатель упал наиболее сильно - Республика Крым (на 2,7%) и Севастополь (2,2%), Кабардино-Балкария (2,4%), Бурятия (1,8%).
Не изменились реальные денежные доходы в Брянской области, Карелии и Алтайском крае.
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