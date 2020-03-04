В Ингушетии ликвидировали боевика

В селе Алкун Сунженского района Ингушетии провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали члена бандитского подполья, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию сельского поселения.

По информации сельских властей, убитый бандит не является местным жителем. Село, где проводилась спецоперация, маленькое, а местные жители не видели посторонних. Однако в нынешний сезон в лес неподалеку часто наведываются сборщики черемши.

Как уточнили агентству в администрации Сунженского района, ликвидированный боевик также не является жителем Ингушетии. По словам местных властей, он родом из Дагестана. В то же время источник "Интерфакс" в силовых структурах добавляет, что сейчас рано утверждать о месте жительства убитого, его личность еще устанавливается.

О характере спецоперации, а также о том, оказывал ли бандит вооруженное сопротивление, официальной информации нет. Сейчас контртеррористические мероприятия официально завершены.