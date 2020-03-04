В Ростове трех уроженцев Дагестана осудили за финансирование "ИГ"

Южный окружной военный суд приговорил троих уроженцев Дагестана к срокам от девяти до 14 лет лишения свободы за финансирование терроризма. Отбывать наказание виновные будут в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

В 2017-2018 годах один из осужденных, проживавший в Краснодарском крае, неоднократно пересылал деньги участникам запрещенной на территории РФ террористической группировке "Исламское государство". Затем в финансирование бандитов он вовлек своих знакомых и родственников. В том числе двух приятелей, которых осудили вместе с ним. Оба, также уроженцы Дагестана, проживали в Адыгее.

Следователи выяснили, что родня фигуранта уголовного дела не знала, на какие цели уходят деньги.

Незаконную деятельность пособников терроризма пресекли в январе прошлого года. Осужденные так и не признали своей вины.