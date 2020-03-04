10 марта Нарьян-Мару исполняется 85 лет

По сравнению с городами, чья история насчитывает сотни, а то и тысячи лет, 85 лет - возраст юности. Поэтому наш разговор с главой города Олегом Белаком не столько о прошлом, сколько о настоящем и будущем заполярного Нарьян-Мара.

Олег Белак: Желаю, чтобы в нашем городе хотелось жить и нам, и нашим детям, и внукам. Фото: Пресс-служба Администрации Нарьян-Мара

Столица Ненецкого округа из года в год становится благоустроеннее и комфортнее. Если еще четверть века назад Нарьян-Мар можно было описать строчками известной песни "Деревянные дома, деревянный тротуар...", то сегодня вокруг современные жилые и офисные здания, школы, музеи, учреждения культуры, детские и спортивные площадки. Изменения эти происходят постепенно, и местные жители их могут не замечать, но когда в город приезжают люди после нескольких лет отсутствия, это бросается в глаза.

Олег Онуфриевич, расскажите, как эти изменения выглядят изнутри, каков механизм реализации проектов благоустройства города?

Олег Белак: Один из наших приоритетов - переселение горожан из ветхого и аварийного жилья, и задача успешно решается. Около 200 семей отпраздновали за два предыдущих года новоселье в благоустроенных домах. За три года удалось снести более 50 расселенных домов, которые долгое время портили общий вид города. На их месте строятся современные красивые здания.

В этом году Нарьян-Мар уже четвертый раз будет участвовать в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Нарьянмарцы и заметили, и оценили ее результат. Знаете, как я для себя определил понятие "комфортная городская среда"? Это место, где хочется задержаться, где молодые люди захотят назначить свидание, а пожилые - посидеть, поговорить, это место, куда с радостью бежит детвора, где спортсмены могут тренироваться на свежем воздухе. Мы создали почти 50 таких уютных и притягательных для горожан мест.

Благоустройство проводится и в рамках собственных муниципальных программ. Практически в два раза увеличился объем работ. Это и ремонт дорог, и борьба с "визуальным мусором", и озеленение (в три раза увеличили площадь газонов), и установка дополнительного освещения, и современные мусорные контейнеры, и ремонт памятников, и многое-многое другое. В этом году мы планируем избавить Нарьян-Мар от старых убогих ларьков. Им на смену придут современные и комфортные торговые павильоны, выполненные в едином стиле.

В декабре 2018 года Нарьян-Мар вошел в число пилотных городов федерального проекта "Умный город". Что принесет его реализация жителям?

Олег Белак: Нужно хорошо понимать, что построение полноценной системы "умного города" - это длительный процесс, и сегодня у Нарьян-Мара уже есть несколько успешно реализованных технологических проектов, которые реально работают и приносят результаты. Четыре года назад на котельных города проведена модернизация, процесс работы котлов переведен в автоматический режим. Приборы самостоятельно, без участия человека определяют уровень разогрева теплоносителя в зависимости от погоды и температурного режима. Это позволило экономить энергоресурсы, а значит, и деньги. Общая экономия составила около 20 процентов ежегодно.

Ощутимую экономию получили и еще два муниципальных предприятия - МБУ "Чистый город" и Нарьян-Марское АТП после установки на коммунальных машинах и автобусах приборов системы ГЛОНАСС. Рейсовые автобусы оснащены приборами для безналичной оплаты проезда. Отметили горожане и удобство интерактивной карты, на которой можно в режиме реального времени увидеть, где в данную минуту находится нужный автобус. Кроме того, в Нарьян-Маре появились первые "умные" автобусные остановки, в конструкции которых предусмотрены камера, датчик освещения.

Нарьянмарцы отметили: город стал заметно светлее.

Олег Белак: В 2019 году на улицах города установлено более 500 новых светодиодных светильников. Пожалуй, это самая масштабная модернизация системы уличного освещения. И уже получили экономический эффект - снижение энергозатрат более чем на 30 процентов. А деньги, которые сэкономлены, город направил на развитие сети уличного освещения. Закупили еще 340 светильников. Для города, который находится за полярным кругом и практически три месяца живет в режиме круглосуточного освещения, такое энергоэффективное обновление крайне необходимо.

В перспективе эти небольшие шаги приведут нас к созданию единой системы "умного города", позволяющей, с одной стороны, быстро и эффективно принимать управленческие решения, с другой - значительно упростить жизнь горожан и повысить уровень комфортности.

Года три назад я услышал фразу: "Город, где хочется жить". Я поздравляю горожан с 85-летием Нарьян-Мара и желаю, чтобы в нашем городе хотелось жить и нам, и нашим детям, и внукам.

Кстати

Самые заметные благоустроенные территории Нарьян-Мара - это сквер Влюбленных около загса, Литературный сквер, посвященный ненецким поэтам и прозаикам. А смотровая площадка на набережной реки Печоры стала у горожан любимым местом для прогулок. Знаете, сколько красивых фотографий рассветов и закатов с нее сделано!