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Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
10:19 04.03.2020

Крестовский остров оказался самой дорогой локацией Петербурга

Цена квадратного метра жилья на Крестовском острове в Петербурге оказалась в три раза выше, чем в районе Шушар, в Рыбацком или на Парнасе. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Мир квартир", проанализировав цены на недвижимость в Северной столицы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Крестовском острове традиционно строят элитное жилье и дома бизнес-класса. Старый фонд здесь тоже есть, он представлен просторными квартирами площадью в сотни квадратных метров. Квартиры в этой локации продаются в среднем за 21,7 миллиона рублей при цене квадратного метра 298 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Немного дешевле жилье в историческом центре Петербурга - у станций метро "Невский проспект" и "Гостиный двор" квартиры продаются из расчета 280 тысяч рублей "за квадрат", а у станции "Чернышевская" цена квадратного метра - 249,6 тысяч рублей. Эта локация относится к "золотому треугольнику", здесь в шаговой доступности находятся самые знаковые достопримечательности Северной столицы.

Чуть дешевле (235 тысяч рублей) стоит квадратный метр жилья у станции метро "Адмиралтейская", следом идут пересадочные станции "Владимирская" и "Достоевская", желающим поселиться в этой локации нужно быть готовыми покупать квартиру из расчета 220 тысяч рублей за квадратный метр.

А вот на Петроградской стороне, которая традиционно считается элитной, цены на квадратный метр варьируются от 198 до 200 тысяч рублей. Из центральных районов самыми доступными локациями стали территории у станции метро "Сенная площадь", а также "Василеостровская", здесь цена квадратного метра - 146 тысяч рублей.

Дело в том, что здесь в старом фонде помимо отдельных квартир сохранилось достаточно большое количество коммуналок, где "квадратный метр" стоит в разы дешевле, чем в отдельных объектах недвижимости.

Фото: iStock
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Из районов, приближенных к центру, самое дешевое жилье у станций метро "Волковская" (105,5 тысячи рублей) и "Обводный канал" (106,3 тысячи). Дело в том, что здесь относительно жилой недвижимости, основная территория занята кладбищами и промзонами, также в непосредственной близости проходят железнодорожные пути.

В спальных районах цены на жилье тоже разные. Если у "Приморской" средняя цена квадратного метра жилья 138 тысяч рублей, то у "Проспекта просвещения" - 107.

Самой же дешевой локацией являются Шушары: здесь квартиры продаются из расчета 95 тысяч рублей за квадратный метр.

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