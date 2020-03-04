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04.03.2020 19:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Льготы для нефтегазовых проектов в Арктике прошли в ГД второе чтение

Текст: Сергей Тихонов
Законопроект, который должен стимулировать добычу углеводородов на арктическом шельфе, производство сжиженного природного газа (СПГ), развитие газохимии, а также освоение новых нефтегазоносных провинций, принят Госдумой во втором чтении.

Для стимулирования добычи углеводородов с шельфа предлагаются поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для разработки новых морских месторождений северной части Охотского моря, южной части Баренцева моря, Печерском, Японском и Белом морях. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) здесь составит 5% для нефти, и 1% для газа, на первые 15 лет с начала промышленной разработки.

По мнению экспертов, даже такое серьезное снижение налогового бремени едва ли приведет к бурному росту морской добычи с российского шельфа, но все равно будет способствовать общему развитию отрасли.

Фото: iStock
Эффект от нового сокращения добычи нефти будет недолгим

"В условиях действия санкций и низких цен на нефть полномасштабная разработка арктического шельфа затруднительна", - считает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. По ее мнению, принимаемые меры могут повлиять на отдельные проекты. Эксперт рассказала, что "Газпром нефть" недавно сделала два крупных открытия (месторождения "Нептун" и "Тритон") с суммарными извлекаемыми запасами 115 млн тонн. Как показали результаты проведенной по поручению правительства в 2019 году инвентаризации запасов, в действующей налоговой системе доходность этих проектов ниже минимально приемлемой для инвесторов 15-16,3% даже при ценах 70 долларов за баррель. "Новый налоговый режим позволяет вывести проекты в плюс. А ввод даже единичных проектов на шельфе позволит сформировать базу на будущее, особенно в части развития импортозамещения оборудования", - уточнила Козлова.

Законопроект предлагает для стимулирования производства СПГ и газохимии, освободить от уплаты НДПИ ресурсные базы (месторождения) таких проектов, расположенные за Северным полярным кругом, в Архангельской области, республики Коми, ЯНАО, Якутии и Чукотском автономном округе. Нулевая ставка налога будет применяться до достижения накопленного объема добычи газа - 250 млрд кубометров, либо в течение 12 лет с первой даты продажи товара. Льгота будет распространяться исключительно на новые производственные мощности, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года.

Фото: администрация губернатора Пермского края
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Эти меры, фактически, повторяют льготы, полученные проектом "Ямал СПГ", с тем исключением, что он еще пользовался значительным пакетом региональных преференций. Из запланированных к запуску производств СПГ под действие этих льгот уже попадают три проекта "Новатэк" - "Арктик СПГ-2", "Арктик СПГ-1" и Обский СПГ". Также можно предположить, что если закон вступит в силу, произойдет с некоторыми коррективами возрождение таких проектов, как "Печора СПГ" и "Штокман СПГ".

Стимулы предусмотрены и для других нефтегазовых арктических месторождений на суше. На участки недр, расположенных севернее 70-го градуса северной широты в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа, станет возможным распространение действия налога на дополнительный доход (НДД).

"Речь по сути идет о развитии новой нефтегазовой провинции в Арктике (Таймыр) с суммарным ресурсным потенциалом около 5 млрд тонн нефти", - пояснила Дарья Козлова. Она отметила, что если по результатам геологоразведки текущая оценка подтвердится, то потенциал добычи в регионе может превышать 100 млн тонн в год. "Для ее освоения требуется развитие инфраструктуры в регионе, поэтому и был предоставлен специальный налоговый режим", - подчеркнула Козлова.

Фото: iStock
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Минфин России собирается перенастроить параметры НДД весной этого года, с целью избежать значительных выпадающих доходов бюджета. Большинство экспертов считают, что корректировка НДД приведет к снижению его положительного эффекта на развитие отрасли. Хотя в самом ведомстве пока говорят лишь о донастройке,

"Перевод на НДД, который позволяет учитывать экономику каждого отдельного проекта, говорит о системности решения", - считает Дарья Козлова. Однако, по ее мнению, стоит принимать во внимание особенности этого режима в России. В структуре общих налоговых изъятий по проекту сохраняется высокая доля НДПИ, который обнуляется на 12 лет, а потом в течение 5 лет постепенно выходит на 60% от текущей базовой ставки. "Учитывая низкую изученность новой провинции, затраты на ее освоение могут быть пересмотрены и потребуется донастройка режима. Поэтому необходимо сейчас определиться с методикой и оценкой эффективности НДД для этих проектов" - отметила эксперт.

Совместно с этими налоговыми преференциями, во втором чтении одобрено предоставление вычета по НДПИ для Ванкорского кластера месторождений, который разрабатывается "Роснефтью", при условии инвестирования компании в промышленную и социальную инфраструктуру на Таймыре. Размер вычета будет равняться затратам на инфраструктуру, создание которой должно быть завершено до 1 января 2030 года. Вычет предоставляется на 10 лет с начала действия налогового периода.

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