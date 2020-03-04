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04.03.2020 14:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Куда едет осьминог

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 47(8101)
Петербургский художник Вадим Соловьев населяет Северную столицу огромными фантастическими существами. На его фотографиях и видеороликах они летают, ползают, занимаются уборкой и ездят в общественном транспорте...
Ходить по лужам неуютно даже осьминогу. Фото: www.instagram.com Ходить по лужам неуютно даже осьминогу. Фото: www.instagram.com
Ходить по лужам неуютно даже осьминогу. Фото: www.instagram.com

Гигантская морская черепаха плавно летит в сером небе над промышленной зоной где-то в районе Обводного канала.

Фото: Instagram.com/solovyewadim/
Петербургский художник "выпустил" на Дворцовую площадь гигантского ящера

Печальный робот-снегоуборщик своеобразно выполняет свою работу - он растапливает снег в мангале небольшими порциями.

На Дворцовой площади возле Александровской колонны ворочает башкой многометровый толстый ящер на привязи - даже такого монстра ушлые уличные фотографы приспособили для заработка на туристах.

А архивный черно-белый снимок из коллекции художника наглядно доказывает: задолго до появления электрического наземного транспорта двухэтажные трамвайчики по улицам Санкт-Петербурга возили динозавры трицератопсы.

На одном из последних коллажей огромный осьминог катит в маршрутке по промозглому мокрому городу. Щупальца в салон не поместились - торчат наружу, задевая лужи. Уж такая нынче выдалась зима.

"Куда едет этот ГМ-осьминог? Передал ли он за проезд? Выходит ли на следующей? Никто не знает. Но никто и не возмущается, - комментирует свою работу Вадим Соловьев. - Все понимают. Передвигаться по Питеру этой зимой пешком - удовольствие сомнительное, даже если ты осьминог".

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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