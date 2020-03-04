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04.03.2020 14:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ночлег для автомобиля

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 47(8101)
Городской центр управления парковками приглашает петербуржцев поучаствовать в формировании сети платных автостоянок.

- Автостоянки размещаются в зонах плотной жилой застройки, в местах общественного притяжения и представляют собой огороженную территорию с автоматизированной системой проезда через шлагбаум, - рассказывают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. - Они оборудуются системами видеонаблюдения, терминалом автоматизированной оплаты, стойками въезда-выезда и электронными табло.

Фото: iStock
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Все предложения горожан будут учтены и по возможности воплощены в жизнь, обещают чиновники. Но многие петербуржцы настроены скептически.

- Раньше надо было думать, на этапе строительства "муравейников", а сейчас уже сложно что-то исправить, - говорит житель Купчино Андрей Остапчук. - В спальных районах, где ситуация с парковками просто катастрофическая, свободного места просто нет. Совсем. Разве что отжать территорию у сквера или детской площадки, но это, сами понимаете, не выход. Единственный вариант, который мне приходит в голову: на месте нынешних платных автостоянок строить многоэтажные парковочные комплексы.

По данным Смольного, сейчас в Санкт-Петербурге функционируют семнадцать городских автостоянок общей емкостью 2211 машино-мест. В 2020 году запланировано обустройство двух автостоянок - в Кронштадте и на улице Савушкина.

На заметку

Предложения по адресам размещения городских автостоянок принимаются до конца апреля по электронной почте: pressa2@gcup.spb.ru.

Интерактивная карта действующих городских автостоянок.

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