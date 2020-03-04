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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бренд морского города

Рыбаки готовы продавать свежую корюшку всего по 100 рублей
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 46(8100)
Петербургские рыбаки ищут способы избавиться от перекупщиков и тем самым сделать свою продукцию более доступной для покупателей. Особенно актуально это перед началом сезона корюшки: во время пути от сетей до прилавка эта вкусная местная рыбка дорожает в 10 и более раз.

Раньше корюшкой торговали прямо на набережных Невы. Туда приходили лодки, из которых сваленную грудами рыбу перегружали в ящики и тут же продавали. Среди ленинградцев это называлось "пойти на тоню", с ударением на последний слог. Например, жители Веселого Поселка за корюшкой отправлялись на Володарскую тоню, свое место было и на Васильевском острове.

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В настоящее время в городе и области определено 29 мест выгрузки рыбы. Однако до прилавков она доходит не такой уж и свежей. Примерно четыре-шесть часов уходит на получение ветеринарного сертификата на партию, потом требуется время на сортировку, доставку, установку ценников в магазине... На глаза покупателю корюшка попадет в лучшем случае через сутки, вид имеет непривлекательный - и возвращается к продавцу, принося только убытки.

- Мы больше не можем продавать в местах разгрузки, - поясняет председатель Территориальной организации Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской области Екатерина Слепнева. - В 2015 году был принят Закон Санкт-Петербурга N 165-27 "О размещении нестационарных торговых объектов", который устанавливает порядок предоставления торговых мест по результатам аукциона. И наши отлично оборудованные автолавки с холодильниками ржавеют без дела.

Если компромисс между рыбаками, ретейлерами и Смольным будет найден, корюшка в Петербурге сильно подешевеет

Выигрывают эти торги, как правило, одни и те же компании, которые затем предлагают рыбакам субаренду по неподъемным ценам. А власти, которые вправе предоставить место под торговую точку на основании договора, предлагают им самые неходовые места. Поэтому объем продажи прежних лет - три-четыре тонны корюшки в день - сегодня практически недостижим.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как рассказала корреспонденту "РГ" Ирина Иванова, координатор рабочей группы Законодательного собрания Санкт-Петербурга, куда рыбаки обратились со своей проблемой, пока варианты решения проблемы предлагают только ретейлеры. Например, одна их крупных торговых сетей готова создать для рыбаков единый пункт приема улова, отказаться от возврата непроданных остатков и установить отсрочку платежей всего в пять дней. Правда, говорить о торговой наценке, которую они установят, сложно. А вот рыбаки готовы продавать корюшку всего по 100 рублей за килограмм.

- Сейчас корюшки ловят примерно в пять раз меньше, чем прежде, - продолжает Иванова. - Если посчитать общий объем, то на каждого жителя Петербурга и области придется всего по 200 граммов. Но корюшка - это наш бренд, наша национальная рыбка. Давайте вернем запах корюшки на улицы города.

Сделать это можно, например, с помощью фестивалей и ярмарок, которые проводят районные администрации. Сейчас рыбаки и депутаты совестно готовят обращение к ним. Еще один вариант - разрешить торговлю в местах выгрузки, для этого прорабатывается техническое задание. Решить проблему раз и навсегда, причем с продажей любой местной рыбы, а не только корюшки, могли бы поправки в федеральный закон о торговле, которые урегулировали бы правила торговли "с колес". Однако эти предложения до сих пор находятся на рассмотрении в Государственной думе РФ. А петербургские эксперты вернутся к обсуждению проблемы в середине следующей недели. Если компромисс между рыбаками, ретейлерами и Смольным будет найден, корюшка в Петербурге сильно подешевеет.

Кстати

Сезон ловли корюшки начнется примерно в середине апреля, а фестивали в ее честь традиционно проходят в мае. В Петербурге "Праздник корюшки" проведут в "Экспофоруме" 16-17 мая, и счастливчики даже смогут найти в жареной корюшке золотые кулоны с изображением любимой рыбки. А в Ленинградской области в Новой Ладоге (Волховский район) в те же даты состоится фестиваль "Корюшка идет!".

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