В Калининграде мошенники лишили жилья ветерана Сталинградской битвы

В Калининграде следователи СК РФ приняли к производству уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 96-летнего инвалида, ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы.

Ветеран обратился в прокуратуру, после чего к нему домой пришел прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин. Фронтовик рассказал, что лишился своего единственного жилья. Вместо договора пожизненной ренты с содержанием с ним заключили договор купли-продажи квартиры. Но денег за квартиру он не получил.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения закона, сообщили в пресс-службе ведомства. По требованию прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по статье159 УК РФ "Мошенничество".

Кроме того, подготовлено апелляционное представление прокуратуры на решение суда, которым ветерану отказано в удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи квартиры. Ход расследования уголовного дела и восстановление прав ветерана на единственное жилье находится на контроле в прокуратуре.

По уголовному делу, поступившему из полиции, в сжатые сроки будет проведен комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, заверили в пресс-службе регионального СК.

По предварительным данным следствия, инцидент с квартирой произошел в мае 2018 года. Знакомый ветерана обманом уговорил его подписать документы и таким образом завладел его квартирой в центре Калининграда - на улице Генерала Соммера. Расследование уголовного дела продолжается.