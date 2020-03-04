В Калининграде начали проверку после смерти заключенного в колонии

В Калининградской области следователи организовали проверку в связи со смертью заключенного в исправительном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По информации источника в правоохранительных органах, ЧП произошло вчера, 3 марта, в колонии № 7 в городе Гвардейске. Тело 19-летнего молодого человека, осужденного за грабеж, обнаружили в штрафном изоляторе. Там он находился за нарушение дисциплины. Предполагается, что заключенный мог покончить с собой.

В следственном управлении подтвердили факт смерти осужденного. Обстоятельства ЧП еще предстоит выяснить специалистам в ходе доследственной проверки.