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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Нервная победа

Текст: Ян Гриневич (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 47(8101)
В матче женской ватерпольной Мировой лиги, прошедшем в Киришах Ленинградской области, сборная России одержала победу над командой Греции - 12:9.
Фото: Пресс-служба "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" Фото: Пресс-служба "КИНЕФ-Сургутнефтегаз"
Фото: Пресс-служба "КИНЕФ-Сургутнефтегаз"

Если греческая команда приехала в Кириши фактически в своем боевом и сильнейшем составе, то у российской сборной подбор игроков оказался, по сути, экспериментальным. Так получилось, что в нем отсутствовали одни из лучших ватерполисток страны - Евгения Соболева и Евгения Иванова.

Фото: EPA
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Начался матч довольно нервно. Первого гола сборной России пришлось ждать почти до самого конца первой четверти. Сама игра шла рвано, изобиловала обоюдными ошибками. Свои команды выручали вратари - Анна Карнаух и Хрисула Диамантопулу. Счет рос медленно.

К третьей четверти характер матча изменился. Сборная России забросила несколько мячей подряд, захватила инициативу и повела в счете - 6:3. В ответной атаке гостьи смогли быстро сократить отставание, и возникло ощущение, что чаша весов может качнуться в их сторону. Однако в ситуации, которая стала одним из ключевых эпизодов матча, Дарья Рыжкова смогла реализовать очередное большинство сборной России - 7:4. И в дальнейшем хозяйки уже не позволили сборной Греции приблизиться к себе в счете на опасную дистанцию.

В итоге довольно уверенная победа сборной России в матче, который получился немного нервным, чуть-чуть скомканным, но, что самое главное, принес позитивный итог.

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