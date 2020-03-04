Киришский домостроительный комбинат завершил первый этап модернизации. Владелец производства компания "ЛенРусСтрой" планирует не только использовать новые трехслойные бетонные панели на собственных объектах, но и обеспечивать потребности других застройщиков Северо-Запада.

- Есть поручение правительства РФ найти способы снизить себестоимость квадратного метра жилья, - поясняет генеральный директор "ЛенРусСтрой" Леонид Кваснюк, - а панельное строительство, конечно же, дешевле кирпично-монолитного и уж тем более кирпичного. Хотя наши изделия можно применять и в других строительных технологиях.

Как художники

Новая производственная линия - отечественной разработки и производства, она приехала в Ленинградскую область из Чебоксар. На формовочном стенде длиной 69 метров и шириной 3,5 метра с пневмовибраторами и вибробетоноукладчиком можно производить изделия для внутренних и наружных стен, а также межэтажных перекрытий. Мечта Леонида Кваснюка - строить дома с панорамными окнами от пола до потолка. С новым оборудованием это становится гораздо легче реализовать. Кроме того, станет возможным сделать квартиры с более высокими потолками, а планировки квартир - разнообразными.

- Раньше при работе с заказчиками иногда приходилось искать компромиссные решения, потому что мы не всегда могли сделать то, что им требовалось. Теперь мы можем воплотить самые сумасшедшие планировочные решения, - с гордостью говорит директор по проектированию Сергей Бузунов. - Мы - как художники, картины в строительстве можем рисовать. А в конечном счете это скажется на загруженности комбината, на спросе на наши изделия и, конечно же, на зарплатах.

Радость и гордость коллектива - а на комбинате сегодня работают 272 человека - совершенно понятны. Леонид Кваснюк спас Киришский ДСК от банкротства, а модернизация предприятия включала не только установку новой линии, но и ремонт окон, фасадов, инженерных коммуникаций. В конечном итоге это, кстати, принесло экономию - в том числе на электричестве и водопотреблении.

Сейчас новая линия при работе в одну смену позволяет выпускать примерно 800 кубометров утепленных строительных плит в месяц - при том что весь комбинат выпускает 2,8 тысячи кубометров. А за сутки можно сделать 11 плит длиной 6,3 метра каждая. Для нужд "ЛенРусСтроя" пока хватает, но в перспективе - увеличение объемов производства.

Точность - это вежливость

Руководит комбинатом хрупкая миловидная брюнетка Ольга Дорофеева, в прошлом - только представьте себе - пианистка и учитель музыки. Но жизнь сложилась таким образом, что вместо консерватории высшее образование пришлось получать по строительной специальности.

- Вы не представляете, что здесь творилось, когда мы зашли, - рассказывает она. - Древние формы для заливки стояли на полу, который буквально шел волнами. Поэтому плиты приходилось доводить вручную, а на стройплощадке - дополнительно штукатурить. Теперь ничего этого не требуется, а на новой линии работают всего пять человек.

Придя работать на комбинат, Ольга Дорофеева мечтала, чтобы сюда стояла очередь из желающих работать. Сегодня ее мечта сбывается. Фото: Сергей Николаев/РГ

Безупречно точную геометрию изделиям, сошедшим с новой линии, придает магнитная опалубка, а идеальную поверхность обеспечивает заглаживающая машина на самоходном портале, которую в цехе окрестили "нашим вертолетом". Перенастроить оборудование на выпуск изделий по заявленным параметрам можно механическим способом и очень быстро. Качество отливки превышает ГОСТ. Как пояснил корреспонденту "РГ" технический директор Дмитрий Кузин, по правилам при возведении здания швы между плитами могут составлять до двух сантиметров, у продукции Киришского ДСК, выпущенной на новой линии, - не более десяти миллиметров.

И это - требование компании, которое неукоснительно соблюдается. Сам Кузин, кстати, начинал на "старом" комбинате сварщиком арматурных сеток и каркасов, а дорос до руководящей должности. На комбинате работает и его жена.

По правилам швы между плитами могут составлять до двух сантиметров, с продукцией Киришского ДСК швы получаются не более десяти миллиметров

Еще одна гарантия качества - полный производственный цикл Киришского ДСК.?Комбинат закупает инертные материалы - песок и щебень, а также цемент, но бетон смешивается непосредственно перед заливкой, а его качество контролирует специальная лаборатория. Кстати, по словам специалистов, использование более высокой марки цемента - 500, а не 400 - в конечном итоге тоже дало экономию: дорогого вещества нужно меньше, при этом продукция - лучшего качества.

Новация - и современный способ крепления плит. Раньше монтажный анкер для этого (а фактически сквозная дыра в плите) занимал до 40 квадратных сантиметров, сейчас вместо него металлическая гильза с внутренней резьбой диаметром всего около десяти миллиметров. Когда в нее плотно вкрутят крепление, отверстие закроется. И угловые квартиры больше не будут самыми холодными в доме.

Экономить на всем, кроме качества

Важно, что панельная технология позволяет существенно ускорить строительство: кирпичный дом возводится около трех лет, кирпично-монолитный - за два года, а панельный - всего за год. При этом качество возведенных объектов остается неизменно высоким. После того как застройщиков обязали работать с использованием эскроу-счетов, они обязаны резервировать под каждый объект его полную стоимость - это десятки и сотни миллионов рублей. Панельное строительство позволяет обеспечить большую оборачиваемость средств - и экономить в том числе на обслуживании банковского кредита.

- Раньше, когда ДСК работали самостоятельно и не были связаны с СК "ЛенРусСтрой", невозможно было понять, откуда берется цена за единицу изделия, - продолжает тему экономии Кваснюк. - Теперь мы не только видим, куда идет каждый рубль, но и можем повлиять на его путь.

Будущими клиентами Киришского ДСК уже готовы стать шесть строительных компаний Северо-Запада. Поэтому в дополнение к трем новым линиям планируется купить четыре поворотных стола и кассету - это оборудование позволит дополнительно наращивать объемы и увеличить номенклатуру изделий. Доля ручного труда на комбинате будет сокращаться, но сокращения численности сотрудников не планируется.

- У нас хороший коллектив, - рассказывает одна из старейших сотрудниц комбината и начальник цеха Валентина Никитина. - Средний возраст сотрудников на новой линии - 35 лет, средний возраст работников всего комбината - 40-50.

"Это построили мы"

Сотрудники ДСК гордятся результатами своего труда. Ежемесячно компания "ЛенРусСтрой" возит на свои строительные площадки двух-трех работников Киришского ДСК, а стены цеха украшены большими фотографиями уже построенных домов и плакатом "Это построили мы!". По словам исполнительного директора Ольги Дорофеевой, понимание конечной цели и ответственность за результат самым лучшим образом влияют на качество и производительность труда.