Власти Нарьян-Мара подвели итоги народного голосования по благоустройству общественных территорий.

В минувшем феврале жители города высказывали свое мнение относительно того, на обустройство каких мест чиновникам необходимо обратить внимание в первую очередь. В интернет-голосовании приняли участие более семи тысяч человек.

Общественная комиссия подвела итоги. Первое место (2866 голосов) занял спортивно-игровой кластер в районе Строительной улицы, 10.

С небольшим отрывом за ним - детская игровая площадка в районе детского сада "Радуга" (2575 голосов).

На третьем месте - предложение об организации парковки на пересечении улиц Швецова и Сущинского (912 голосов).

В рейтинг также вошли общественная территория в районе улицы Рыбников, 6 Б, и зона отдыха возле метеостанции.

Как сообщили в администрации НАО, территории, отобранные общественной комиссией, благоустроят в 2021-2022 годах - по очереди согласно местам в рейтинге.