В Петербурге появится Центр орфанных заболеваний

Новости

В подмосковном Пушкино заметили невыспавшегося медведя 15:14
В Калининграде начали проверку после смерти заключенного в колонии 15:12
В Петербурге за похищение человека задержаны трое лжеполицейских 15:09
Отца Филиппа Киркорова объявили в розыск 15:04
Открыта частица, проливающая свет на загадку темной материи 15:00
Эксклюзив: первые фото "модного" Lada Xray 15:00
Лондонская книжная ярмарка отменена 14:58
В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2" 14:57
Голикова доложила Путину о работе над вакциной от коронавируса 14:55
Москвичи пережили аномально темную зиму 14:53
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже 14:52
Голикова назвала реальное число заболевших коронавирусом в России 14:50
В Великом Новгороде подростка госпитализировали из школы с полицией 14:44
В пензенском минобразования объяснили обращение "господа" к учителям 14:37
Рейтинг женщин-писателей возглавили Айн Рэнд, Элизабет Гилберт и Гузель Яхина 14:34
Восстановлена "бесценная" рукопись инков 14:33
Осужденный на 13 лет тюрьмы каталонский политик начал преподавать 14:21
В Ростове трех уроженцев Дагестана осудили за финансирование "ИГ" 14:19
Жителя Тюмени заподозрили в убийстве дворника молотком 14:14
В Сочи запретили строить дома более 500 "квадратов" без проекта 14:09
BMW презентовала новый логотип марки 14:00
Кремль заявил о сомнениях в объективности следствия по малазийскому Boeing 13:53
В Подмосковье пятеро детей отравились крысиным ядом в детсаду 13:53
Актер Михаил Ефремов сломал ребро, упав на даче 13:52
Французский шеф-повар Эрик Ле Прово открыл ресторан Le Carré 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 14:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Особенные пациенты

В Петербурге появится Центр орфанных заболеваний
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 47(8101)
Редкие (или орфанные) заболевания - беда, с которой приходится сражаться всей семьей, если такое горе приключилось с ребенком. В силу специфики болезни далеко не все участковые врачи способны вовремя оказать полноценную помощь. Решить проблему поможет Центр орфанных заболеваний, который уже в марте откроется в Петербурге на базе детской городской больницы № 1. Здесь свои усилия в борьбе за жизнь пациента будут объединять медики разных специальностей - системные заболевания требуют комплексного подхода.

Одна из наиболее известных редких болезней - муковисцидоз. Это генетическое заболевание поражает многие системы и органы человека, особенно те, где есть слизистая оболочка (легкие, ЖКТ). Для обеспечения нормальной поддерживающей терапии пациентам надо регулярно сдавать бактериологические посевы мокроты.

Жители регионов России перестали паниковать из-за коронавируса

- Счастье, что уже почти год, как это можно делать амбулаторно и бесплатно раз в квартал, - говорит директор "Организации помощи больным муковисцидозом" Санкт-Петербурга Юлия Зайцева.

Юлия Анатольевна знает проблему не понаслышке: ее сыну диагноз "муковисцидоз" был поставлен в семь месяцев. Сейчас молодому человеку уже 25. Он благополучно окончил школу и вуз, счастливо женился... То есть социализировать детей с таким диагнозом вполне можно. Но растить - трудно. Одна из проблем - особое питание, которое им требуется. Пациенты зачастую страдают дефицитом веса и нуждаются в дополнительной высокобелковой пище. Детям в Петербурге выдают специальные смеси. Но помощь прекращается, когда больной достигает восемнадцати лет. А диагноз остается.

Остро стоит вопрос и с обеспечением специальным питанием пациентов с боковым амиотрофическим склерозом и синдромом короткой кишки.

В Архангельской области гинеколога обвинили в смерти пациентки

Депутаты, чиновники профильных комитетов, медики и соцработники в один голос говорят: необходимо внести соответствующие изменения в Социальный кодекс петербуржца.

Проблемой пока остается вопрос доставки пациентов до больницы. Представители комитетов по здравоохранению и по социальной политике заверили, что уже приступают к внесению детей с инвалидностью в регистр для получения возможности пользоваться социальным такси. Также готовят программу организации социальной передышки для родителей детей с редкими заболеваниями.

Кстати

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана приводит красноречивую статистику. Для обеспечения медикаментами 40 процентов петербуржцев выделяется 20 процентов лекарственного бюджета, а у пациентов с орфанными заболеваниями соотношение иное: на два процента населения тратится 26 процентов средств.

Деньги для лечения сложных болезней требуются гигантские, подтверждает координатор благотворительного фонда "Семьи СМА" Мария Шекунова. По ее словам, только для одного пациента со спинальной мышечной атрофией стоимость лечения в первый год составляет 47,1 миллиона рублей, в последующие годы - 23,5 миллиона.

Сегодня пять петербуржцев с таким диагнозом обеспечены необходимыми лекарствами, еще для одиннадцати человек будет закуплена стартовая терапия. Такую поддержку со стороны государства, конечно, невозможно переоценить.

По данным комитета по здравоохранению, в 2019 году в Петербурге для 1013 человек (в том числе 280 детей), страдающих редкими заболеваниями, было закуплено лекарственных препаратов больше чем на миллиард рублей.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Голикова назвала реальное число заболевших коронавирусом в России
Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2"
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье