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04.03.2020 11:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Большое осушение

Стартовала программа ремонта подвалов
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 46(8100)
В Петербурге в ближайшие два года планируется отремонтировать свыше 1200 подвалов, находящихся в ненормативном состоянии. Из-за повышенной влажности жизнь граждан в квартирах на первых этажах превращается в ад: на стенах образуется плесень, в ванных комнатах заводятся насекомые. Ремонтом в квартире и генеральной уборкой здесь не поможешь, проблемы заканчиваются, лишь когда в подвале перестает собираться вода.

Ситуация с подвалами в Петербурге непростая. Грунтовые воды в Северной столице подходят близко к поверхности, есть еще огромное количество подземных речушек. В таких условиях за гидроизоляцией подвалов нужно следить особенно тщательно. И если в годы СССР работы в подвальных помещениях выполнялись, то в девяностые из-за нехватки финансирования текущие ремонты практически сошли на нет.

Это привело к тому, что значительное количество домов стало регулярно подтапливать.

В Петербурге начинается строительство двух скоростных трасс

Так, например, происходит в доме N 8-10 по Дегтярному переулку. Пятиэтажный жилой дом был построен в 1906 году. В 2016 году в здании отремонтировали все инженерные коммуникации, два года назад здесь прошел ремонт фасада. И хотя здание выглядит как новенькое, подвал здесь затоплен.

Сейчас выясняется, откуда поступает вода. Взяты пробы, и есть вероятность, что дом затапливают грунтовые воды. Если это так, то в подвале придется проводить масштабные работы по гидроизоляции. В жилищном комитете полагают, что современные материалы способны защитить подвалы от естественных вод, но только при условии, что за состоянием объекта будут следить.

А вот в доме N 5 по Новгородской улице подвал затапливается из-за постоянных аварий на теплосетях. При очередных прорывах вода стекает прямо в дом. Здесь даже гидроизоляция не поможет. В принципе решение есть: необходимо, чтобы одновременно с ремонтом подвала был проведен ремонт коммуникаций. Сейчас как раз ремонтируется участок недалеко от этого дома, и планы организаций могут быть синхронизированы.

Сколько таких проблемных подвалов в Петербурге? По предварительным оценкам жилищного комитета, речь идет о более чем 1200 подвалах. Сейчас в городе ведется масштабное обследование состояния подвалов. Их будут ремонтировать в рамках специальной программы.

По оценкам чиновников, сегодня в городе насчитывается 1200 проблемных подвалов

Подобная программа два года назад была принята для чердаков. Например, только в прошлом году ремонт прошел в двух тысячах домов. Применяя технологию "холодный чердак", канализационные вытяжки выносили за пределы кровли и проводили теплоизоляцию перекрытий. Результат уже есть: количество жалоб на протекающие крыши резко сократилось. В этом году "чердачная" программа завершается, в Петербурге отремонтируют последние 1400 проблемных крыш. Затем на чердаки будут возвращаться только в рамках текущего или, при необходимости, аварийного ремонта.

С подвалами планируется поступить так же. По данным председателя жилищного комитета Виктора Борщева, программа рассчитана на два-три года. В первую очередь ремонт будет проводиться в центральных районах Петербурга, там сети более изношены и подвалы находятся в худшем состоянии. Затем ремонт начнется в спальных районах. Сумма финансирования, требующаяся на реализацию программы, будет известна после завершения обследования подвалов.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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