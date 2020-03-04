В Санкт-Петербурге увеличится число выделенных полос для городского общественного транспорта. Заявление о том, что протяженность обустроенных по всем правилам "выделенок" в текущем году заметно прирастет, сделала пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Обустройство это осуществляется в рамках реализации комплексной схемы организации дорожного движения Санкт-Петербурга.

Запланировано, что в 2020 году будет выделена полоса приоритета по маршруту, соединяющему четыре района города - Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский. Новые выделенные полосы пройдут от перекрестка Ленинского проспекта с проспектом Народного Ополчения до Московского проспекта, далее по улице Типанова, проспекту Славы до Ивановской улицы с выездом на Народную улицу до проспекта Большевиков. Общая протяженность этой выделенной полосы составит 7,63 километра. Стоимость проекта - 6365,1 тысячи рублей.

Почти на шесть километров будет продлена выделенная полоса на Кантемировской улице. Появится новая "выделенка" и на проспекте Маршала Блюхера от Лабораторного проспекта до проспекта Энергетиков. Обустройство этой магистрали обойдется в 91 910,2 тысячи рублей. Помимо нанесения разметки, в комплекс работ войдут установка дорожных знаков и модернизация светофорных постов.

Реализовать все запланированные мероприятия предполагается до 1 июля 2020 года. В перспективе все полосы будут оборудованы системой видеофиксации для предотвращения нарушений.

Кроме того, в текущем году комитет по развитию транспортной инфраструктуры планирует разработать проектно-сметную документацию для организации выделенных полос на Малой Морской и Большой Морской улицах от Невского проспекта до Исаакиевской площади, а также на Суворовском проспекте, на Тульской улице, на площади Александра Невского и Невском проспекте от площади Александра Невского до площади Восстания. Появятся выделенные полосы и на мосту Александра Невского, и на Заневском проспекте. Суммарная протяженность проектируемых полос приоритета для движения наземного общественного транспорта должна будет составить более девяти километров.

Со временем удобство и скорость передвижения на общественном транспорте побудят автовладельцев пересаживаться с личных авто на автобусы

Павел Пегин, профессор кафедры наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ, отмечает:

- Автомобилистам придется учесть: любая выделенная полоса - это всегда минус одна полоса на дороге. По закону пользоваться выделенной полосой имеет право только тот транспорт, который располагает лицензионным разрешением, поэтому в данном случае может случиться такое: владельцы нужных лицензий (скажем, водители такси, если таковую получат) смогут пользоваться "выделенкой", а, например, нанятый автобус, перевозящий детей на экскурсию, - не сможет, если у водителя нет такой лицензии.

По оценкам эксперта, доля автобусов в городском наземном транспорте составляет порядка 40 процентов. При этом доля общественного автотранспорта не превышает пяти-десяти процентов.

- Но при этом важно учитывать еще и такие данные: в среднем один легковой автомобиль перевозит в течение дня полтора человека, а автобус - не менее 40-80 пассажиров, - подчеркивает профессор Пегин. Так что с позиций среденестатистического горожанина новые выделенные полосы - очень своевременное и правильное решение.

А чтобы избежать минусов, которые это решение может повлечь за собой, эксперт считает необходимым устанавливать выделенные полосы только на тех дорогах, где движение в одну сторону составляет не менее трех полос.

Игорь Малыгин, директор Института проблем транспорта, согласен с тем, что обустройство новых выделенных полос на первых порах может усугубить городские пробки. Но со временем, уверен он, удобство и скорость передвижения на городском общественном транспорте побудит автовладельцев пересаживаться с личных авто на автобусы. И это несомненный плюс, имеющий, помимо прочего, еще и экологическое значение.

- Учитывая, что метро в перечисленных выше районах города появится еще очень нескоро, обустройство полос приоритета - разумный выход из создавшегося положения, - говорит он. - В самом деле, добраться из Кировского района в соседний Московский сегодня так сложно, что многие пассажиры предпочитают делать крюк через центр. То же самое можно сказать про Фрунзенский район. А поскольку кварталы новостроек возникают здесь быстро, ситуация будет только усугубляться.

По оценкам эксперта, строительство через железнодорожные пути путепроводов, которые улучшили бы городское транспортное сообщение между этими районами, обошлось бы в суммы, значительно превышающие те, что потребуются на обустройство полос приоритета. Поэтому предложенные проекты выделенных полос представляются наиболее реальным решением.

- По такому же пути идут и многие другие мегаполисы в развитых странах, - добавил Игорь Малыгин.