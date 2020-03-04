В Петербурге за похищение человека задержаны трое лжеполицейских

В Петербурге задержаны трое мужчин, которые в январе нынешнего года похитили человека и вымогали у него миллион рублей в счет несуществующего долга. Как сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, двое подозреваемых заключены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

С заявлением о происшествии в полицию в тот же день обратилась супруга потерпевшего.

- Около одного из домов по проспекту Просвещения подозреваемые представились 35-летнему мужчине сотрудниками полиции и предложили проследовать с ними, после чего нанесли ему удар кулаком в лицо, против воли насильно поместили в микроавтобус, где закрыли глаза шапкой, на руки надели пластиковые хомуты и увезли в неустановленном направлении, - рассказали в управлении. - Потерпевшего доставили в неустановленное место, где избили.

В региональном ГУ МВД также добавили, что как только похитителям стало известно об обращении в полицию, они отпустили жертву, взяв с нее обещание передать деньги. А в ходе проведения обысков "по местам жительства фигурантов было изъяты мобильные телефоны, носители информации, пластиковые хомуты, документы и травматический пистолет, обнаружен преступный транспорт".

В ближайшее время всем троим фигурантам уголовного дела будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ - похищение человека группой лиц из корыстных побуждений. Им может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы.