В Поморье из-за теплой зимы возникла угроза мощного паводка

В Архангельской области из-за аномально теплой зимы ожидается нетипичный паводок с подтоплениями прибрежных территорий. В связи с этим в регионе начали дополнительный завоз продуктов и предметов первой необходимости в заречные и островные населенные пункты, сообщает правительство региона.

По прогнозам синоптиков, ледоход будет исключительно сложным на всем протяжении реки Северная Двина, а также в нижнем течении Сухоны, Пинеги и Мезени. По итогам февраля среднемесячный уровень воды в Северной Двине превысил норму на 160-260 сантиметров. Толщина льда на реках сейчас ниже обычной на 10-30 сантиметров.

Как отметил начальник Северного УГМС Роман Ершов, при одновременном вскрытии рек надо ждать высоких заторных уровней воды с превышением нормы на один-два метра, а местами - до трех с половиной метров.

- Есть вероятность, что заторные остановки и периоды высоких уровней воды будут длительными, поэтому подтопление территорий может быть масштабным, - прогнозирует руководитель Севгидромета.

Сейчас на реках региона проводится разведка, по итогам которой к концу марта составят план взрывных и ледорезных работ.

В районах, которые могут быть отрезаны распутицей, созданы месячные запасы продуктов, угля и горюче-смазочных материалов. Муки на большинстве территорий хватит на 60 дней, а в отдаленные населенные пункты Мезенского района ее доставят до 25 марта.