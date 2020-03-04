В Великом Новгороде подростка госпитализировали из школы с полицией

В одной из школ Великого Новгорода произошло ЧП, которое потребовало вмешательства медиков и правоохранительных органов. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Новгородской области, 15-летний ученик внезапно начал агрессивно себя вести по отношению к окружающим. По неподтвержденной официально информации, он угрожал применить оружие и взять одноклассников в заложники.

- В настоящее время подросток доставлен в медучреждение. По предварительным данным, он страдает психическим заболеванием, - уточнили в управлении. - Будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении.

По факту произошедшего сейчас проводится доследственная проверка, результаты которой лягут в основу процессуального решения.