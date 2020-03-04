Вологодский проект создания комфортной городской среды "Русская Фиваида на Севере" стал победителем Всероссийского конкурса проектов малых городов и исторических поселений - 2020.

На его реализацию сельское поселение Ферапонтовское Кирилловского района, которое представило проект, получит из федерального бюджета 44,5 миллиона рублей.

Помимо федеральных средств, на благоустройство села Ферапонтово будет выделено более 12 миллионов рублей из областного и местного бюджетов, еще 10,5 миллиона составят частные инвестиции, отмечают в региональном правительстве.

В этом году сельскому поселению предстоит доработать проектно-сметную документацию, а непосредственно работы начнутся в 2021-м, когда поступят деньги из федеральной казны.

Планы большие. В центре села создадут принципиально новую схему движения и парковки, обустроят пешеходные маршруты. На пути к Ферапонтову монастырю заменят асфальтовое покрытие, деревянный мост через реку Паска капитально отремонтируют.

Отдельное внимание - знаменитым ферапонтовским видам. Берега Паски, а также Бородаевского и Спасского озер очистят от зарослей, сделают смотровые площадки. И даже линии электропередач не будут мешать обзору - кабели спрячут под землю.

Серьезные перемены ждут главную площадь поселка. Согласно проекту, она станет многофункциональным общественным пространством. А главный фасад ныне пустующего здания ДК за счет трансформирующихся панелей сможет выполнять роль сцены.