Новости

В подмосковном Пушкино заметили невыспавшегося медведя 15:14
В Калининграде начали проверку после смерти заключенного в колонии 15:12
В Петербурге за похищение человека задержаны трое лжеполицейских 15:09
Отца Филиппа Киркорова объявили в розыск 15:04
Открыта частица, проливающая свет на загадку темной материи 15:00
Эксклюзив: первые фото "модного" Lada Xray 15:00
Лондонская книжная ярмарка отменена 14:58
В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2" 14:57
Голикова доложила Путину о работе над вакциной от коронавируса 14:55
Москвичи пережили аномально темную зиму 14:53
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже 14:52
Голикова назвала реальное число заболевших коронавирусом в России 14:50
В Великом Новгороде подростка госпитализировали из школы с полицией 14:44
В пензенском минобразования объяснили обращение "господа" к учителям 14:37
Рейтинг женщин-писателей возглавили Айн Рэнд, Элизабет Гилберт и Гузель Яхина 14:34
Восстановлена "бесценная" рукопись инков 14:33
Осужденный на 13 лет тюрьмы каталонский политик начал преподавать 14:21
В Ростове трех уроженцев Дагестана осудили за финансирование "ИГ" 14:19
Жителя Тюмени заподозрили в убийстве дворника молотком 14:14
В Сочи запретили строить дома более 500 "квадратов" без проекта 14:09
BMW презентовала новый логотип марки 14:00
Кремль заявил о сомнениях в объективности следствия по малазийскому Boeing 13:53
В Подмосковье пятеро детей отравились крысиным ядом в детсаду 13:53
Актер Михаил Ефремов сломал ребро, упав на даче 13:52
Французский шеф-повар Эрик Ле Прово открыл ресторан Le Carré 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 14:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ферапонтовские красоты

Текст: Евгения Цинклер (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 47(8101)
Вологодский проект создания комфортной городской среды "Русская Фиваида на Севере" стал победителем Всероссийского конкурса проектов малых городов и исторических поселений - 2020.

На его реализацию сельское поселение Ферапонтовское Кирилловского района, которое представило проект, получит из федерального бюджета 44,5 миллиона рублей.

Фото: iStock
Крестовский остров оказался самой дорогой локацией Петербурга

Помимо федеральных средств, на благоустройство села Ферапонтово будет выделено более 12 миллионов рублей из областного и местного бюджетов, еще 10,5 миллиона составят частные инвестиции, отмечают в региональном правительстве.

В этом году сельскому поселению предстоит доработать проектно-сметную документацию, а непосредственно работы начнутся в 2021-м, когда поступят деньги из федеральной казны.

Планы большие. В центре села создадут принципиально новую схему движения и парковки, обустроят пешеходные маршруты. На пути к Ферапонтову монастырю заменят асфальтовое покрытие, деревянный мост через реку Паска капитально отремонтируют.

Отдельное внимание - знаменитым ферапонтовским видам. Берега Паски, а также Бородаевского и Спасского озер очистят от зарослей, сделают смотровые площадки. И даже линии электропередач не будут мешать обзору - кабели спрячут под землю.

Серьезные перемены ждут главную площадь поселка. Согласно проекту, она станет многофункциональным общественным пространством. А главный фасад ныне пустующего здания ДК за счет трансформирующихся панелей сможет выполнять роль сцены.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Голикова назвала реальное число заболевших коронавирусом в России
Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2"
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить