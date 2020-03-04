Единовременные денежные выплаты дополнительно к "президентским" получат астраханские ветераны

В связи с 75-летием Победы по предложению губернатора Игоря Бабушкина облдума приняла закон о выплате 20 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Такие же премии смогут получить астраханцы, работавшие на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов, члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в порты других государств, граждане, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

По словам председателя думы Игоря Мартынова, также установлены единовременные выплаты в размере пяти тысяч рублей еще четырем категориям ветеранов: это бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, те, кто проработал в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР и граждане, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период войны.