Удачливые люди рождаются в рубашке, а потомственный пиццайоло Массимилианно Мартинуцци родился в лепешке.

Он, можно сказать, и вырос в пекарне: у его отца в Риме своя пиццерия, где работает вся семья. Не успев и школы окончить, Массимилианно тоже встал у печи. Тогда он даже не подозревал, что спустя несколько лет будет продолжать отцовское дело в другой стране.

Вот уже год, как он открыл свою пиццерию в Астрахани, на родине своей возлюбленной Светланы.

От Тибра до Волги

Их роман начался, когда Светлана еще студенткой факультета сервиса и туризма Астраханского государственного технического университета поехала на практику в Египет. Увидев светло-русую девушку за стойкой администратора в отеле, Массимилианно не мог отвести глаз. Но он не знал ни слова по-русски, с переводом молодому человеку помог друг, а потом Светлана сама начала учить итальянский по разговорнику. Когда девушка вернулась в Россию, Массимилианно звонил ей каждый день, вскоре приехал в Астрахань, и они поженились.

- Мы люди рисковые, - рассказывает Светлана, - до свадьбы виделись всего 11 дней, все остальное время общались по телефону. Когда мы объявили о свадьбе, мои родственники очень удивились, почти никто не знал, что я с кем-то встречаюсь.

Сначала молодожены обосновались в Риме, родились дочки Мишель и София. Массимилианно и его родители все время на работе в пекарне, помочь Светлане с маленькими детьми некому. Супруги решили вернуться в Россию, где на подмогу пришли родители Светы и детский сад. Вопросов, чем заниматься в Астрахани, даже не возникало.

- Пицца - это то, что я знаю и умею с детства, поэтому был уверен, что все получится, - рассказывает Массимилианно, не забывая время от времени заглядывать в печь. Она стоит прямо возле барной стойки - заказывая кофе, посетители могут видеть, как аппетитно плавится сыр на румяной лепешке.

А где колбаса?

Вот только в Италии пиццу не запивают кофе. Они потягивают вино. В крайнем случае - воду. Поэтому в первое время привычка астраханцев есть пиццу с капучино или чаем была непривычна для итальянского повара. А для горожан неожиданностью стал внешний вид блюда.

- У нас вся начинка полностью покрывается сыром, а в Астрахани, наоборот: курицу, грибочки один к одному - все сверху выкладывают, - рассказывает Светлана. - И наши гости стали возмущаться: "А где колбаска? Вы, наверное, ошиблись и подали нам не ту пиццу!" Мы говорим: "А вы откусите и найдете начинку!" Вот так все ждут, что сверху должна лежать зажаренная пеперони.

Суть пиццы вовсе не в начинке, а в тесте, поэтому особо продвинутые мастера никому не открывают перечень его ингредиентов

Зато астраханцам пришлась по вкусу традиция хозяев пиццерии общаться с гостями как с хорошими знакомыми. На родине Массимилианно принято здороваться, расспрашивать посетителей о делах и шутить. Это разряжает обстановку и делает ее по-настоящему семейной.

Светлана извиняется и бежит принимать очередной заказ. Девушка во всем помогает мужу: она и администратор, и официант.

Бизнес-план заведения они составляли вместе. Выбрали место с парковкой в оживленном районе, где много офисов и учебных заведений, заказали оборудование, продукты.

- Ингредиенты есть российские, есть итальянские - мука, томатный соус, моцарелла, - рассказывает Светлана. - Но привезенную муку мы смешиваем с нашей, российской. Получается вкусно. Мы еще хлеб печем, но сейчас его весь раскупили. Вот, вторую хлебопечку заказали, теперь, надеемся, всем хватит.

На воблу времени нет

На подготовку к открытию ушло меньше месяца. Чтобы сэкономить время и деньги, супруги арендовали помещение, где раньше уже располагалось кафе, так что в нем уже было все необходимое. Из нового антуража разве что итальянская музыка и телевизор, по которому Массимилианно смотрит любимые футбольные матчи. Он и сам до недавнего времени играл в астраханской футбольной команде, но сейчас нет времени, нужно развивать пиццерию. Даже на рыбалку выбраться не получается, ее в Астрахани Массимилианно очень полюбил, особенно нравится ловить воблу, весной она одна за другой клюет на удочку - сплошное удовольствие.

Все блюда в своей пиццерии Массимилианно готовит сам, но недавно нанял помощника. Постепенно обучает его правильно раскладывать тесто, это нужно делать только руками. А вот сам рецепт теста не расскажет, это большой семейный секрет, который Массимилианно передаст только своим детям.

Кстати

Пять фактов о пицце

1. Изначально пицца была излюбленной пищей бедняков. Они использовали основу из теста как тарелку и выкладывали на нее остатки еды.

2. Самая большая пицца была изготовлена в Пезаро. Классическая "Маргарита" была длиной 240 метров, на ее создание потратили 50 тысяч евро.

3. Существует более двух тысяч рецептов пиццы, причем больше всего ее любят... в США!

4. К 859-летию Москвы одна из пиццерий смастерила итальянское блюдо в виде карты столицы России. На ней изобразили улицы, площади, Кремль, Воробьевы горы.

5. В 2001 году пиццу доставили в космос. Она попала на МКС на спецракете .