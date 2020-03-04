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04.03.2020 13:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Крымчан удивила завышенная кадастровая стоимость недвижимости
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Крым № 46(8100)
В последнее время увеличился поток обращений в Госкомрегистр РК физических и юридических лиц, а также органов местного самоуправления, которые просят проверить и в случае необходимости актуализировать сведения о кадастровой стоимости тех или иных земельных участков.
Для исправления ошибок в кадастровых документах может потребоваться повторное межевание. Фото: Михаил Решетов Для исправления ошибок в кадастровых документах может потребоваться повторное межевание. Фото: Михаил Решетов
Для исправления ошибок в кадастровых документах может потребоваться повторное межевание. Фото: Михаил Решетов

Напомним, что до 30 августа 2019 года крымчане могли бесплатно ознакомиться с результатами оценки своей недвижимости на сайте Росреестра, а в случае необходимости - внести изменения по упрощенной схеме. Но такой возможностью мало кто воспользовался. А теперь некоторых собственников сильно удивляет заоблачная кадастровая стоимость их жилых и нежилых помещений, а также земли. Ведь от нее напрямую зависит сумма налога.

Кто сможет дооформить крымскую недвижимость в 2020 году

Владеющая жилым домом в одном из сел степного Белогорского района Татьяна К. удивлена, как дорого оценили ее недвижимость.

- Налоги с такой суммы не смогу платить. Разве может один квадратный метр в селе стоить 2,2 тысячи долларов? - недоумевает женщина.

Теперь для переоценки людям необходимо обращаться в специальную комиссию при министерстве земельных и имущественных отношений РК. А в случае несогласия с ее решением - идти в суд.

В министерстве имущества "РГ" сообщили, что комиссия по рассмотрению споров по поводу оценки строений сейчас формируется. Пока поступило только одно обращение о пересмотре кадастровой стоимости недвижимости, расположенной в Белогорском районе. Но его оставили без рассмотрения, поскольку пакет представленных документов не соответствует требованиям.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крымчане смогут проверить, во сколько государство оценило их жилье

Можно предположить, что большинство владельцев еще просто не интересовались, во сколько оценили их имущество. Не исключено, что массовые обращения в комиссию последуют после получения уведомлений об уплате налогов.

Для рассмотрения споров о результатах определения кадастровой оценки земельных участков в августе 2018 года была создана комиссия при Госкомрегистре. Поскольку с ноября 2018-го по ноябрь 2019 года в РК применялась нормативная стоимость земли, и в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) не вносились сведения о кадастровой стоимости, работу комиссии в 2019-м фактически приостановили. Возобновила она свою деятельность лишь в ноябре.

В Госкомрегистре "РГ" сообщили, что в 2019 году и с начала 2020-го в комиссию не поступило ни одного заявления по существу.

Оспаривание результатов кадастровой оценки через комиссию происходит на определенных основаниях. Специалисты могут рассмотреть заявления в двух случаях. В первом - если установлен факт недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении кадастровой стоимости. Во втором случае основанием служит установление рыночной стоимости участка к той дате, когда была определена его кадастровая стоимость (с учетом внесения изменений в сведения о характеристиках земельного участка в ЕГРН).

В Крыму начнут начислять налог на жилье

Отсутствие обращений объясняют тем, что на протяжении 2018-2019 годов Госкомрегистр, местные органы власти и исполнитель работ по государственной кадастровой оценке проверяли и корректировали информацию о кадастровой стоимости участков. В результате их суммарная стоимость снизилась более чем на З7 процентов.

Но если сегодня кто-то из крымчан все же не согласен с кадастровой оценкой его имущества, специалисты рекомендуют гражданам сначала обратиться для проверки сведений в отдел государственной кадастровой оценки Госкомрегистра, а не в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Актуализация кадастровой стоимости в таком случае проводится бесплатно - по результатам рассмотрения обращения. .

P.S.

В 2021 году крымчане впервые уплатят налог на имущество - комнату, квартиру, жилой дом, гараж, машино-место и другие объекты. За базу налогообложения берется кадастровая стоимость, к ней применяется налоговая ставка 0,1 процента (за исключением объектов коммерческого, административно-делового и торгового назначения).

Узнать кадастровую стоимость участка можно на онлайн-ресурсе "Публичная кадастровая карта России" и на сайте Росреестра с помощью сервиса "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online". Или же можно заказать в МФЦ выписку о кадастровой стоимости участка. Эта услуга предоставляется бесплатно.

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