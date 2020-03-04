Крымчан удивила завышенная кадастровая стоимость недвижимости

В последнее время увеличился поток обращений в Госкомрегистр РК физических и юридических лиц, а также органов местного самоуправления, которые просят проверить и в случае необходимости актуализировать сведения о кадастровой стоимости тех или иных земельных участков.

Напомним, что до 30 августа 2019 года крымчане могли бесплатно ознакомиться с результатами оценки своей недвижимости на сайте Росреестра, а в случае необходимости - внести изменения по упрощенной схеме. Но такой возможностью мало кто воспользовался. А теперь некоторых собственников сильно удивляет заоблачная кадастровая стоимость их жилых и нежилых помещений, а также земли. Ведь от нее напрямую зависит сумма налога.

Владеющая жилым домом в одном из сел степного Белогорского района Татьяна К. удивлена, как дорого оценили ее недвижимость.

- Налоги с такой суммы не смогу платить. Разве может один квадратный метр в селе стоить 2,2 тысячи долларов? - недоумевает женщина.

Теперь для переоценки людям необходимо обращаться в специальную комиссию при министерстве земельных и имущественных отношений РК. А в случае несогласия с ее решением - идти в суд.

В министерстве имущества "РГ" сообщили, что комиссия по рассмотрению споров по поводу оценки строений сейчас формируется. Пока поступило только одно обращение о пересмотре кадастровой стоимости недвижимости, расположенной в Белогорском районе. Но его оставили без рассмотрения, поскольку пакет представленных документов не соответствует требованиям.

Можно предположить, что большинство владельцев еще просто не интересовались, во сколько оценили их имущество. Не исключено, что массовые обращения в комиссию последуют после получения уведомлений об уплате налогов.

Для рассмотрения споров о результатах определения кадастровой оценки земельных участков в августе 2018 года была создана комиссия при Госкомрегистре. Поскольку с ноября 2018-го по ноябрь 2019 года в РК применялась нормативная стоимость земли, и в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) не вносились сведения о кадастровой стоимости, работу комиссии в 2019-м фактически приостановили. Возобновила она свою деятельность лишь в ноябре.

В Госкомрегистре "РГ" сообщили, что в 2019 году и с начала 2020-го в комиссию не поступило ни одного заявления по существу.

Оспаривание результатов кадастровой оценки через комиссию происходит на определенных основаниях. Специалисты могут рассмотреть заявления в двух случаях. В первом - если установлен факт недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении кадастровой стоимости. Во втором случае основанием служит установление рыночной стоимости участка к той дате, когда была определена его кадастровая стоимость (с учетом внесения изменений в сведения о характеристиках земельного участка в ЕГРН).

Отсутствие обращений объясняют тем, что на протяжении 2018-2019 годов Госкомрегистр, местные органы власти и исполнитель работ по государственной кадастровой оценке проверяли и корректировали информацию о кадастровой стоимости участков. В результате их суммарная стоимость снизилась более чем на З7 процентов.

Но если сегодня кто-то из крымчан все же не согласен с кадастровой оценкой его имущества, специалисты рекомендуют гражданам сначала обратиться для проверки сведений в отдел государственной кадастровой оценки Госкомрегистра, а не в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Актуализация кадастровой стоимости в таком случае проводится бесплатно - по результатам рассмотрения обращения. .

P.S.

В 2021 году крымчане впервые уплатят налог на имущество - комнату, квартиру, жилой дом, гараж, машино-место и другие объекты. За базу налогообложения берется кадастровая стоимость, к ней применяется налоговая ставка 0,1 процента (за исключением объектов коммерческого, административно-делового и торгового назначения).

Узнать кадастровую стоимость участка можно на онлайн-ресурсе "Публичная кадастровая карта России" и на сайте Росреестра с помощью сервиса "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online". Или же можно заказать в МФЦ выписку о кадастровой стоимости участка. Эта услуга предоставляется бесплатно.