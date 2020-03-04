Крымскую трассу "Таврида" украсит "лавандовый пояс"

Федеральную трассу "Таврида" украсят сельскохозяйственные поля лаванды, которые сейчас создаются у дороги и будут радовать глаз туристов. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Проект "Лавандовый пояс" предусматривает выращивание одной из агрофирм лаванды на площади почти 700 гектаров. И главная цель, конечно же, переработка популярной эфиромасличной культуры и производство эфирных масел и гидролата. Но цветущие поля попутно выполняют и эстетическую функцию, оставляя у туристов незабываемые впечатления о полуострове.

- Агрофирма ставит целью возродить лаванду на землях, примыкающих к автомобильной дороге федерального значения "Таврида", - отметил Рюмшин. - Сегодня агрофирма выращивает эфиромасличные культуры на площади свыше 450 гектаров. В том числе посажено 172 гектара лаванды узколистной и 24 гектара розы эфиромасличной в Бахчисарайском районе. Только в прошлом году предприятие увеличило лавандовые поля на 58 гектаров. Руководство агрофирмы планирует открытие двух новых отделений - в республике и Севастополе, увеличив плантации лаванды еще на 500 гектаров.

Запланирована покупка и разработка современной лавандоуборочной техники, создание крупного центра переработки эфиромасличных культур и внедрение мобильных перерабатывающих установок.

В 2020 году аграрии полуострова впервые получат господдержку на развитие эфиромасличной отрасли - 25 миллионов рублей. Благодаря средствам из бюджета РК к 2025 году планируется довести площадь розы эфиромасличной до 500-600 гектаров, а лаванды - до 4000 гектаров. В целом же эфироносы уже сейчас занимают на полуострове площадь около 40 тысяч гектаров.