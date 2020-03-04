Помните, как пела Вероника Долина? "Когда б мы жили без затей, я нарожала бы детей. От всех, кого любила, всех видов и мастей". Светлая песня, никто в ней птенцов не бросает, наоборот, гладят малышей по головам и собирают общий стол. Но это если без затей. А мы-то живем затейливо.

Виктор Г. оставил на произвол судьбы двух маленьких сыновей в московском аэропорту Шереметьево. При ребятах была жалобная цедулка - инструкция от папы. Сейчас, мол, дети ему не по карману, содержать их нет никакой возможности. Но братьев отец велел не разлучать. Пообещал забрать, как только станет на ноги. История в общем с неплохим финалом. Беда обошла детей стороной. Их отправили домой, в Хабаровский край, под бабушкино крыло. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Сейчас Виктор и Ольга, мама мальчиков, обвиняют друг друга едва ли не во всех смертных грехах. Она его - в жестокости и даже истязаниях на глазах ребят, он ее - в изменах, непутевости и безразличии к собственным детям. Пока взрослые выясняют отношения, разбираясь, чья вина больше, раздаются голоса, что и вины-то за ними особой нет. Ну, оставил папа сыновей в аэропорту, но не бросил же, как беспородных щенков, а снабдил документами. Да, испуганные дети несколько часов бродили по терминалу, но ведь не пропали. Да и папа улетел из Москвы в Ростов-на-Дону не за легкой жизнью, искал работу. Затем и вовсе опомнился, явился к следователям и принес публичное покаяние. Рассказал на камеру, что проявил слабость.

Покаявшихся у нас принято прощать. Разве не у всех случаются минуты слабости? Правда, слабостью можно назвать, допустим, вечерние походы к холодильнику. А тут предательство детей во всей своей неприглядности.

Тем не менее и в прессе, и в соцсетях при бурном обсуждении инцидента в Шереметьеве эти два понятия, слабость и предательство, стали почти неразличимы. Отца, оставившего сыновей в опасности, всячески пытаются обелить. Подчеркивается, например, что мужчина был вежливым, мальчики одевались не с чужого плеча и так далее. Кроме того, у Виктора сложности с работой, что нельзя не учитывать: "Мужик старался, а денег не было. Все съедали нахлебники". Нахлебники?

Не только Виктор нашел заступников, но и Ольга. Хотя однажды она оставила мальчиков одних, и они обварились кипятком. В другой раз привела в детский сад, а домой не забрала. Решила начать жизнь заново, без обременительного "хвоста" в качестве двух сыновей. Новому мужу не призналась, что у нее уже есть родные дети. Представила их приемными.

Однако и в ее защиту поднялся целый сонм поборниц женских прав и свобод. Обвинили "патриархальную культуру российского общества". "На женщину привыкли все валить. Никакого терпения не хватит, когда мужья не знают даже, где памперсы в доме лежат", "каждая из нас должна иметь возможность наладить личную жизнь, самореализоваться как личность и в профессии. Это называется второй шанс".

Между полами развернулась настоящая война. Про детей вспомнить недосуг, разве что как о нахлебниках. Причем нахлебников этих не очень жалко, с ними ничего не случилось, "прошвырнулись пацаны до Москвы". Сочувствуют, как ни парадоксально, родителям. Папа устал, не сдюжил. А мама, оказывается, так претерпела от патриархальной культуры, что забыла о родных детях. К слову, о кровном родстве с мальчишками она все-таки вспомнила, пообещала их забрать и воспитывать.

Честно говоря, мне симпатично, что люди не бросились бичевать пару, чьи дети оказались брошенными в Шереметьево. Пусть будет прощение. Но оправдывать их? Ведь это все равно что примерить ситуацию на себя и признать: попаду я, обремененный детьми, в столичный аэропорт, и неизвестно еще, как жизнь повернется. Бес попутает, и улечу сам, без своих спиногрызов.

К сожалению, такие ЧП, как в Шереметьево, совсем не редкость. В подмосковных Люберцах женщина оставила двух годовалых малышей в хостеле. Еще одна "кукушка" Мария Р. "забыла" двухлетнюю дочь в московской поликлинике. А другая бросила в игровой комнате супермаркета шестилетнего ребенка и сбежала. В Ставропольском крае женщина хотела выручить за дочь 440 тысяч рублей. В селе под Ростовом мать четырех детей, лишенная родительских прав, решила продать еще не родившегося ребенка за миллион. В Челябинске на сайте объявлений в разделе "Кухонные принадлежности" появилось предложение о продаже пятилетней девочки.

В подобных случаях мы надеемся на вмешательство государства. Но и государственные структуры тоже делают обидные промашки. Омбудсмен Анна Кузнецова нелестно отозвалась о ведомствах Хабаровского края, отвечающих за неблагополучные семьи. "Ни одна структура не работала должным образом. Информация была получена и об оставлении детей в детском саду после того, как мама привела, дальше они попали в социально-реабилитационный центр, но никаких действий предпринято не было. Кипятком их обваривали - никто за это не ответил, сигналы в полицию поступали - никто не среагировал".

Мнения

Марина Клименко, психолог:

- Бросают малышей не только в нынешнее время, такое бывало и раньше. Часто родители сами были лишены семейного тепла, их тоже предавали. Глубоко раненные в детстве, став взрослыми, они повторяют поступки родителей и предают своих детей. О детях забывают и те, кто скатился в пьянство и другие пороки. В этом смысле ничто не ново под Луной.

Ново и тревожно то, что их пытаются оправдать. Когда говорят, папа и мама сломались под давлением обстоятельств, хочется спросить: каких обстоятельств? Отсутствие хорошей работы и денег, худая личная жизнь - обычные житейские неурядицы. Если исходить из того, что мы знаем об этой семье, экстраординарных трудностей она не испытывала. Просто мама хотела искать варианты более удачной женской судьбы, а папа - стать богатым.

Михаил Розенблит, социолог:

- Каждый старается создать вокруг себя круг света, где есть любовь и уважение, и всем хватает различных благ. У кого-то по праву в этом кругу дети, жена, родители. А кто-то выталкивает из него даже самых близких, чтобы не расходовать ресурс. Но таких всегда презирали в обществе, а сейчас выражают понимание. Еще робко, но уже пытаются. Общество помешалось на успехе. А дети перестали быть его мерилом, вдруг они подорвут благосостояние, вытянут изо рта лучший кусок? Поэтому правильные вложения - в себя.

Крайний эгоцентризм - наш бич. Мы отказываемся взрослеть и страшимся ответственности за кого-то, иногда даже за себя. Папаше, оставившему детей в аэропорту, за сорок, а он еще не свыкся с тем, что взрослый. Я видел, как бородатые дядьки при слове "ответственность" дергались, будто их током ударило, и впадали в истерику: "Я никому ничего не должен!" Таких все больше, иногда думаю: а есть ли другие?

Александр Успенский, священник, принявший в свою семью нескольких детей с тяжелой судьбой:

- Сейчас в моде религия материального утешения. Люди верят в деньги, золото, красивую одежду, и многие этим утешаются. Зачем таким дети, ведь из-за них порой и света белого не увидишь. А у кого-то плохо с жилплощадью, с зарплатой. Не унывайте, своих точно вырастить можно. Укрепитесь в вере, заручитесь Божьей помощью и не беспокойте себя мыслями, как я куплю ему золотой портфель. Он ему не нужен. А кто бросил свое дитя - суд над ними не чините, это дело не ваше. Но и не оправдывайте. Добро есть добро, а зло - зло. Надо помнить: в душе у брошенных детей творится такое, что человеку с благополучной судьбой и представить невозможно. Ад в их душе, тяжело с этим жить.