Администрация Астрахани своим распоряжением ограничила проезд по городским дорогам автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 тонны, а также тракторов всех марок. Они смогут заехать в муниципалитет только с десяти вечера до шести утра. В таком режиме большегрузам придется работать почти два года, до 31 декабря 2021-го.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничение на въезд в город большегрузов ввели в связи с закрытием на капитальный ремонт Милицейского моста через реку Царев: его выпадение из общей схемы движения вызвало автомобильный коллапс. С первого дня на дорогах, рекомендованных для объезда, образовались огромные пробки. Пусти сюда тракторы и грузовики - наступил бы ад. Между тем Милицейский мост далеко не единственный в городе, и его закрытие влияет на дорожную ситуацию только в одном районе, Советском. Грузоперевозчики недоумевают: зачем закрывать все городские дороги?

- В других городах, даже если и вводили такие ограничения, то быстро отменяли, а здесь - два года! - удивляется директор крупной транспортной компании Виктор Алымов. - Невозможно весь город оставить без продуктов. В среднем рядовой супермаркет федеральной сети в день принимает порядка десяти грузовых автомобилей: там и продукты питания, и непродовольственные товары. Приехали грузовики ночью, а разгрузились только на следующий день, дальше они двигаться не могут. И куда им деваться, стоять вдоль этих магазинов? Так они заполонят весь город!

По словам Алымова, хотя в документе и написано, что управление муниципального имущества совместно с управлением градостроительства должны определить места стоянки грузового транспорта, но никто их до сих пор не определил, в то время как распоряжение уже вступило в силу. Обескуражены решением горадминистрации и сельхозработники: корма для животных чаще всего везут через Астрахань, так как объездной дороги нет.

- Если у меня 600 тысяч кур останутся вдруг без кормов, будет катастрофа, - утверждает начальник отдела животноводства минсельхоза области Алексей Шишкин. - Машина будет стоять, у птицы - стресс, яйценоскость упадет, получим спад производства. А учитывая, что только ночью можно разгружать, придется работникам платить в двойном размере, в итоге - удорожание продукции.

Кстати, в распоряжении есть пункт о выдаче разрешений на проезд по заявкам руководителей организаций. Но как, на каких условиях и по какому адресу за ними обращаться, неизвестно. Также не оговорены и санкции. Между тем в мэрии сообщили, что за нарушение запрета грузоперевозчиков ждет штраф.

- Если есть распоряжение, должны быть установлены соответствующие дорожные знаки, а их нет, - удивились в региональном управлении ГИБДД. - Как могут привлечь водителя к ответственности, если он ничего не нарушал?

Но пока о знаках не слышали даже в организации, которая их устанавливает.

- Мы в официальном порядке это распоряжение не получали, - сообщила начальник отдела управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Розалия Макаренкова. - Так как процесс до конца не урегулирован, его участники находятся в подвешенном состоянии.

Когда верстался номер

Мэрия Астрахани приостановила действие своего распоряжения без уточнения сроков. В это же время пресс-служба губернатора сообщила, что из-за жалоб астраханцев в решение транспортной проблемы вмешался глава региона: схему движения в районе Милицейского моста оптимизировали, а его открытие перенесли на август нынешнего года. "РГ" будет следить за ситуацией.

Кстати

В МЧС "РГ" сообщили, что на пожарные машины запрет распространяться не будет, так как они относятся к категории специализированного транспорта. Не пострадает и почта.

- У нас почтовые машины, а не "камазы", - сообщила пресс-секретарь астраханского отделения "Почты России" Анжелика Данилова, - так что на обслуживании клиентов новшество не скажется.