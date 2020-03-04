Новости

Кремль заявил о сомнениях в объективности следствия по малазийскому Boeing 13:53
Актер Михаил Ефремов сломал ребро, упав на даче 13:52
Самые низкие цены на смартфоны пришлись на февраль 13:51
В Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса 13:46
В Прикамье участковый случайно нашел тело убитой женщины 13:42
В России начались продажи Mitsubishi Eclipse Cross для поклонников черного 13:40
Радиологи впервые назвали признаки болезни вейперов 13:35
В России могут появиться арбитражи для спортсменов 13:34
Крымские ученые изобрели низкокалорийный мармелад 13:28
Назван исполнитель главной роли в сериале "Властелин колец" 13:24
В Москве запустили сервис оплаты электроэнергии через соцсети 13:18
Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела 13:17
Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей 13:13
В Новосибирске пропал 88-летний доктор наук 13:01
Видео: обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию 13:00
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам 12:59
Арест экс-главы Госстройнадзора Кузбасса продлен на полгода 12:54
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса 12:47
В Поморье из-за теплой зимы возникла угроза мощного паводка 12:45
Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО "Лефортово" 12:42
На Ставрополье голодные волки вышли к людям 12:42
В Самаре возбудили уголовное дело на чиновников после обрушения дома 12:40
Количество касс в парке "Остров мечты" увеличат втрое 12:37
На 98-м году жизни скончался адмирал флота Алексей Сорокин 12:36
В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 12:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Фуре дали "кирпича"

В Астрахани в течение двух лет грузовикам запретили въезжать в город днем
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 47(8101)
Администрация Астрахани своим распоряжением ограничила проезд по городским дорогам автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 тонны, а также тракторов всех марок. Они смогут заехать в муниципалитет только с десяти вечера до шести утра. В таком режиме большегрузам придется работать почти два года, до 31 декабря 2021-го.
Фото: Максим Коротченко Из-за ремонта Милицейского моста в пробках стоит полгорода. Фото: Максим Коротченко
Из-за ремонта Милицейского моста в пробках стоит полгорода. Фото: Максим Коротченко

Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничение на въезд в город большегрузов ввели в связи с закрытием на капитальный ремонт Милицейского моста через реку Царев: его выпадение из общей схемы движения вызвало автомобильный коллапс. С первого дня на дорогах, рекомендованных для объезда, образовались огромные пробки. Пусти сюда тракторы и грузовики - наступил бы ад. Между тем Милицейский мост далеко не единственный в городе, и его закрытие влияет на дорожную ситуацию только в одном районе, Советском. Грузоперевозчики недоумевают: зачем закрывать все городские дороги?

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
КамАЗ создал "Аватар" для грузовиков

- В других городах, даже если и вводили такие ограничения, то быстро отменяли, а здесь - два года! - удивляется директор крупной транспортной компании Виктор Алымов. - Невозможно весь город оставить без продуктов. В среднем рядовой супермаркет федеральной сети в день принимает порядка десяти грузовых автомобилей: там и продукты питания, и непродовольственные товары. Приехали грузовики ночью, а разгрузились только на следующий день, дальше они двигаться не могут. И куда им деваться, стоять вдоль этих магазинов? Так они заполонят весь город!

По словам Алымова, хотя в документе и написано, что управление муниципального имущества совместно с управлением градостроительства должны определить места стоянки грузового транспорта, но никто их до сих пор не определил, в то время как распоряжение уже вступило в силу. Обескуражены решением горадминистрации и сельхозработники: корма для животных чаще всего везут через Астрахань, так как объездной дороги нет.

- Если у меня 600 тысяч кур останутся вдруг без кормов, будет катастрофа, - утверждает начальник отдела животноводства минсельхоза области Алексей Шишкин. - Машина будет стоять, у птицы - стресс, яйценоскость упадет, получим спад производства. А учитывая, что только ночью можно разгружать, придется работникам платить в двойном размере, в итоге - удорожание продукции.

В разных регионах России открываются новые мосты
В Астраханской области до 2024 года отремонтируют 124 моста

Кстати, в распоряжении есть пункт о выдаче разрешений на проезд по заявкам руководителей организаций. Но как, на каких условиях и по какому адресу за ними обращаться, неизвестно. Также не оговорены и санкции. Между тем в мэрии сообщили, что за нарушение запрета грузоперевозчиков ждет штраф.

- Если есть распоряжение, должны быть установлены соответствующие дорожные знаки, а их нет, - удивились в региональном управлении ГИБДД. - Как могут привлечь водителя к ответственности, если он ничего не нарушал?

Но пока о знаках не слышали даже в организации, которая их устанавливает.

- Мы в официальном порядке это распоряжение не получали, - сообщила начальник отдела управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Розалия Макаренкова. - Так как процесс до конца не урегулирован, его участники находятся в подвешенном состоянии.

Когда верстался номер

Мэрия Астрахани приостановила действие своего распоряжения без уточнения сроков. В это же время пресс-служба губернатора сообщила, что из-за жалоб астраханцев в решение транспортной проблемы вмешался глава региона: схему движения в районе Милицейского моста оптимизировали, а его открытие перенесли на август нынешнего года. "РГ" будет следить за ситуацией.

Кстати

В МЧС "РГ" сообщили, что на пожарные машины запрет распространяться не будет, так как они относятся к категории специализированного транспорта. Не пострадает и почта.

- У нас почтовые машины, а не "камазы", - сообщила пресс-секретарь астраханского отделения "Почты России" Анжелика Данилова, - так что на обслуживании клиентов новшество не скажется.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

Главное сегодня

Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Названа наименее подверженная заражению COVID-19 категория людей
В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет
Байден одержал победу на праймериз в восьми штатах, Сандерс в трех
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить