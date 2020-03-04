С сентября всех волгоградских младшеклассников будут кормить бесплатно

Волгоградская область одной из первых в стране переводит всю начальную школу на бесплатное горячее питание. Льгота распространяется на учеников с первого по четвертый класс всех 726 школ региона.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, уже сейчас все первоклассники и дети, относящиеся ко льготным категориям, получают бесплатные обеды за счет консолидированного бюджета. Итого питаться без денег сегодня могут 107 тысяч человек (или 42 процента от общего числа школьников). С нового учебного года круг получателей горячих блюд увеличится на 40 тысяч детей.

Модернизация системы школьного питания в Волгоградской области проводится с 2014 года. Ранее у родителей было немало претензий по качеству пищи в учебных заведениях из-за недофинансирования из местных бюджетов, отсутствия прозрачности в выборе поставщиков и должного контроля. Работа по наведению порядка в этой сфере, инициированная губернатором Андреем Бочаровым, позволила сформировать единые стандарты и подходы, необходимую нормативную базу, а также круг добросовестных участников бизнес-сообщества, готовых принять на себя обязательства по качественной организации питания в школах по фиксированной стоимости. Причем свыше 40 процентов образовательных учреждений используют систему аутсорсинга. Кроме того, в Кировском районе Волгограда реализован инвестпроект по созданию крупнейшего в регионе комбината питания, отвечающего самым высоким мировым требованиям.

Чтобы завершить работу по переводу всей начальной школы на бесплатное горячее питание, Бочаров поставил задачу предусмотреть средства в областном и местных бюджетах и запретил "срезать" деньги с других льготных категорий детей.

- Горячее питание - это, прежде всего, здоровье детей. Оно должно быть сбалансированным, качественным и разнообразным. Нельзя забывать и о социализации: в столовой дети едят охотнее, потому что рядом находятся сверстники, потому что они там общаются, - сказал губернатор области Андрей Бочаров. - Мы планируем увеличить стоимость рациона на каждого ребенка. Все должно быть сделано на самом высоком уровне. В Волгоградской области уже сформированы все условия для перехода к следующему этапу работы по совершенствованию региональной системы школьного питания с целью дальнейшего повышения его качества и охвата школьников. Для этого необходима модернизация, реконструкция и дооснащение школьных пищеблоков по самым современным стандартам.

К нормативным требованиям предстоит привести оставшиеся 66 из 884 действующих пищеблоков. Чтобы сохранить пищеблоки в муниципальной собственности, планируется использовать государственно-частное партнерство. В качестве пилотного выступит один из районов города Волгограда, уже имеющий достаточный опыт аутсорсинга. Инвестиционный цикл будет рассчитан на два года.