Самолеты Черноморского флота нанесут удары по кораблям "противника"

Морская авиация Черноморского флота на учениях отработает нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям "противника".

Как сообщили сегодня в отделе информационного обеспечения ЧФ, в учениях задействовано 15 самолетов, в том числе истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и разведчики Су-24МР.

Воздушные экипажи уже выполнили совместные тренировочные полеты в парах и звеньях. Затем состоялась тренировка вместе с ракетным кораблем на воздушной подушке "Самум" и ракетным катером "Шуя". Летчики учились уклоняться от зенитных комплексов кораблей с помощью тепловых ловушек, а затем выполнили условную бомбардировку морских целей.

Во время учений морская авиация нанесет ракетный и бомбовый удар по десантному отряду кораблей "противника", применив нестандартные тактические приемы.