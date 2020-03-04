В Волгограде прошла презентация книги "Снайперы" из серии "Война. Я помню". Проект, реализуемый уже в течение двух десятилетий, предполагает запись воспоминаний ветеранов, тружеников тыла, блокадников, детей Сталинграда - всех живых свидетелей войны. В нем участвуют не только профессиональные писатели и журналисты, а все, кто хочет рассказать о своих родных и близких, бывших на войне. Вот и главу о снайпере Александре Романенко подготовила юрист из Волгограда Алина Пименова.

Тогда, в 1941-м, Саша Романенко попросился в снайперы. Ему сначала отказали, но он продемонстрировал значок "Ворошиловский стрелок". Зачислили. Фото: Фото из архива семьи Александра Романенко

Она решила взяться за это дело, потому что тема ей очень близка: десять человек из ее рода не вернулись с фронта. Героем главы стал 93-летний ветеран, родившийся под Сталинградом, а ныне проживающий в Дубовке. Мы встретились с Алиной, и она рассказала, как собирала материал. Воспоминания простых людей не заменят собой исторические исследования, но и без них нельзя изучать войну. Сложно найти человека, готового морально и по состоянию здоровья побеседовать. Часто родственники выступают против. Но с Александром Николаевичем встреча получилась задушевная.

Александр Николаевич 1926 года рождения. Призывали тогда ребят 1925 года. И он придумал, будто его документы потерялись при эвакуации. А перед походом в военкомат он выбил на руке "1925", будто это его год рождения. Так он попал в училище в Саратовской области, где шесть месяцев его готовили.

Александр Романенко попросился в снайперы. Ему сначала отказали, но он продемонстрировал значок "Ворошиловский стрелок". Зачислили. Обучались как в классе, так и "в поле" - как маскироваться, как определять расстояние до цели и силу ветра. У метких стрелков много премудростей. Одна неточность может стоить жизни.

Наконец в октябре 1943 года Романенко в звании младшего сержанта отправили на фронт, линия которого уже проходила по Днепру. Есть армейский анекдот. Прапорщик спрашивает у солдат: "Художники среди вас есть?" Выходят двое. - "Вот вам по топору. Чтоб нарисовали мне до обеда поленницу дров!" С таким же юмором оказался и полковник Пивнев, распорядившийся создать при роте автоматчиков группу из восьми снайперов, а затем отправивший их переправлять грузы на правый берег реки. "Успеете, еще навоюетесь!"

Всю войну Саша провел в паре с татарином Нариманом. Его фамилию он не вспомнил. Потом трое из восьми снайперов погибли, двоих перевели в другие части, а остальные, в том числе и Романенко, получили ранения.

1944 год был високосным. 29 февраля дали бой. Отдали приказ пленных не брать. Александр бежал вслед за другим бойцом по лощине.

- Вдруг впереди автоматчика появился немец и бросил гранату метрах в пяти от него. Прогремел взрыв, мы оба упали на землю. Я попытался встать, но не смог, ноги не держали. Вскоре к нам подбежали другие автоматчики и медсестра, - так вспоминает Романенко. - Автоматчик, попавший под гранату, был сильно покалечен, а у меня осколками были изрезаны ноги, была контузия суставов колен. Меня привезли в медсанчасть, надеялись, что контузия скоро пройдет. После трех суток лечения я стоять не мог.

В строй он вернулся в мае. До победы еще целый год. Начали освобождать Польшу. В Люблине Романенко уничтожил двух пулеметчиков, а Нариман - автоматчика и офицера. А после того как гитлеровский стрелок ранил генерала Богданова, сталинградцу и его другу татарину дали приказ уничтожить снайпера.

Добрались до нейтральной полосы, залезли на чердак высокого дома и разобрали черепицу на крыше, чтобы вести наблюдение. Вскоре появился немец, и Романенко отправил его к праотцам. Не прошло и часа, как к ним на чердак пожаловал еще один вражеский снайпер, этого навеки успокоил Нариман. А уже на следующее утро третьего убрал снова Александр.

- Самое важное качество снайпера - это терпение. Иногда ведь нам по двое суток приходилось сидеть и наблюдать на одном месте. Был один бинокль на двоих, мы и менялись, - рассказывает ветеран.

На личном счету у Романенко 29 убитых врагов, шестеро из них - тоже снайперы. Логичный вопрос: как же подсчитывали? Обязательно нужно было предъявить командиру роты доказательство: документы противника и его оружие. Если сразил пулеметчика, то, конечно, не весь пулемет нужно было притащить, а какую-то деталь его. Достижения заносились в снайперскую книжку. Александр Николаевич ее получил уже после войны. Но перед демобилизацией книжку вместе с другими вещами из его чемодана украли.

Сам Романенко с войны принес единственный трофей, и тот был подарок Наримана, - серебряная ложка, которой бывший стрелок пользуется до сих пор.

Двойной выстрел

Особенно запомнились ветерану бои в Данциге. Была весна незабвенного 1945-го. Снова, как заноза, фашистский стрелок. Надо его снять. Друзья засели в четырехэтажном доме и стали наблюдать. Через оптический прицел осмотрели каждое окно напротив. Ничего. Настала ночь, настало утро. И вдруг рассветное солнце блеснуло на стекле. Наши парни заметили шевеление шторы и разглядели ствол. Дуплетом выстрелили. Потом зашли в эту квартиру и увидели сидящего на стуле у окна мертвого фрица с винтовкой, а у его ног лежал еще один. Видать, тем двойным выстрелом Александр с Нариманом обоих и сразили.