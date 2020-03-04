В Адлере загорелся Центральный рынок

В Адлерском районе Сочи загорелись торговые ряды на Центральном рынке.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Кубани, в 7.55 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на улице Демократической, куда оперативно были направлены силы и средства экстренной службы. В 8.03 пожарные прибыли на место. Выяснилось, что площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В 8.52 пожар удалось локализовать.

Всего в тушении задействованы 45 человек и 13 единиц техники.

В 9.21 специалисты ликвидировали открытое горение, которое к тому времени распространилось на площадь в 600 квадратных метров. Работы на месте ЧП продолжаются.