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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Адлере загорелся Центральный рынок

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Адлерском районе Сочи загорелись торговые ряды на Центральном рынке.

В Липецке произошел серьезный пожар на металлургическом комбинате

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Кубани, в 7.55 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на улице Демократической, куда оперативно были направлены силы и средства экстренной службы. В 8.03 пожарные прибыли на место. Выяснилось, что площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В 8.52 пожар удалось локализовать.

Всего в тушении задействованы 45 человек и 13 единиц техники.

В 9.21 специалисты ликвидировали открытое горение, которое к тому времени распространилось на площадь в 600 квадратных метров. Работы на месте ЧП продолжаются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео

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