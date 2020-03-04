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04.03.2020 11:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму на трассе "Таврида" началась круглосуточная укладка асфальта

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым

Генеральный подрядчик строительства крымской трассы "Таврида" Керчь - Севастополь приступит к укладке третьего слоя асфальтобетона в круглосуточном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского управления АО "ВАД" Григорий Назаров.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
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- При хорошей погоде на подготовленных участках трассы работы будут идти безостановочно, - заверил Григорий Назаров. - Сейчас укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ведется на втором и пятом этапах "Тавриды".

Асфальтобетон производится на пяти асфальтобетонных заводах - в районе Керчи, Батального, Старого Крыма, Цветочного и Севастьяновки. Это позволяет поставлять горячую смесь на любые участки, не давая ей остыть. К сегодняшнему дню уже уложено более 2,3 миллиона тонн асфальта.

Рецепты асфальтобетона варьируются на разных участках трассы в зависимости от местных климатических условий. Но везде он обладает повышенной износостойкостью и не позволяет образовываться колее даже в жаркую погоду. При этом учтен потенциальный рост автомобильного трафика на полуострове в ближайшие годы.

Сейчас общая готовность "Тавриды" оценивается в 85 процентов, движение по четырем полосам автодороги от Керчи до Севастополя запустят в сентябре 2020 года. А ввод 250-километровой трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

Справка "РГ"

Строительство трассы "Тавриды" разделено на семь этапов, шесть из которых проходят по территории Республики Крым, а седьмой находится в административных границах Севастополя. Второй этап - это участок строящейся автодороги протяженностью 50 километров от поселка Приморский до села Льговское в Кировском районе. Пятый этап идет в обход Симферополя, стыкуясь с автодорогой Дубки - Левадки и переходя по ней в шестой этап "Тавриды" в Бахчисарайском районе.

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