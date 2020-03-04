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04.03.2020 11:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму снизились цены на отдых

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Министерство курортов и туризма Республики Крым по результатам проведенного мониторинга заявило о снижении цен на отдых в отелях и санаториях в 2020 году. Размещение на майские праздники стало дешевле на 18 процентов по сравнению с 2019 годом, а в высокий курортный сезон - на шесть процентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как уточнили в минкурортов республики, сейчас отдых подешевел на этапе раннего бронирования, когда большинство гостиниц предлагают скидки до 20 процентов, а также благодаря регулярным акциям на семейный отдых, размещение с детьми и покупку путевок на длительный срок.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- В майские праздники значительно подешевел отдых в отелях категории "пять звезд", которых на полуострове всего 10 - на 31,8 процента, - рассказали в ведомстве. - Отели уровня три-четыре звезд оставили цены на уровне прошлого года, а малые отели снизили стоимость отдыха в пределах пяти процентов. Что интересно, заметнее всего размещение подешевело на самом востребованном у туристов Южном берегу Крыма - на 13,8 процента. Средняя стоимость отдыха составляет 2650 рублей с человека в сутки, включая место в стандартном номере, четырехразовое питание и базовое лечение.

Что же касается высокого курортного сезона, то отдых на полуострове подешевел на шесть процентов, в том числе в 5-звездочных отелях - на 10 процентов, а в малых - на 13. В среднем летний отдых обойдется в 3226 рублей с человека в сутки, включая место в стандартном номере, четырехразовое питание и базовое лечение.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко-Стамбульникова, комментируя статистику Минкурортов, заявила "РГ", что глобального снижения цен на майский и летний отдых сейчас нет, но средняя стоимость сейчас действительно ниже показателей 2019 года благодаря акциям раннего бронирования.

Фото: Компания "Черноморские круизы"
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- Есть всевозможные акции на майские праздники и для раскрутки отелей в преддверии высокого курортного сезона, - отметила Наталья Пархоменко-Стамбульникова. - Например, некоторые отели запускают акции раннего бронирования, и при 100-процентной оплате путевок за 60 дней можно сэкономить 15-20 процентов. В целом же следует отметить, что малые средства размещения не повышают цены на свои услуги с 2018 года, а если сравнивать с 2017-м, отдых дороже всего на пять-семь процентов.

Если же сравнивать цену отдыха на полуострове с другими курортными регионами РФ, то в мае 2020 он дешевле на 18 процентов, а летом - на 13 процентов.

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