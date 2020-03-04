Новости

В Москве госпитализирована звезда "Девчат" Инна Макарова 19:09
Список сверхбогатых превысил полмиллиона человек 19:00
Жителя Екатеринбурга задержали после угрозы взорвать газ в жилом доме 18:59
РЖД предоставит школьникам на лето скидки на билеты 18:57
В Краснодаре пластического хирурга взяли под домашний арест 18:53
Комитет ГД поддержал запрет на ограничение прав россиян под санкциями 18:34
Финомбудсмен вернул заемщикам МФО 90% обращений 18:31
В Новороссийске женщина умерла в маршрутке от сердечного приступа 18:23
Офисная недвижимость стала самым популярным сегментом для инвестиций 18:22
Россия вошла в топ-5 мирового рейтинга по числу миллиардеров 18:07
В пяти городах Крыма введут дифференцированные тарифы на воду 18:07
Aiways U6ion: новый кроссовер от топ-менеджеров Volvo и дизайнера Ferrari 18:05
Сбербанк составил модель распространения коронавируса в России 18:04
Мулан осталась без возлюбленного из-за движения #MeToo 17:41
"Яндекс.Маркет" назвал самые популярные смартфоны в начале 2020 года 17:40
Водитель оказался заблокирован в машине при ДТП под Красногорском 17:36
Асад заявил об общих интересах Сирии и Турции 17:35
Воспитатель детсада, где дети отравились крысиным ядом, уволена 17:33
В Ставрополе 3 тысячи человек эвакуировали из "заминированного" вуза 17:33
В Болгарии призывной возраст повысят до 40 лет 17:32
Видео: Новак и генсек ОПЕК поздоровались ногами из-за коронавируса 17:29
Украинскую певицу затравили в Сети за пост о Little Big 17:26
Скалодромы на чемпионате Европы в Москве позволят установить рекорды 17:19
В Чечне две женщины пойдут под суд за попытку купить ребенка 17:15
Новые автомобили в Европе выбрасывают все больше СО2 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 18:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске женщина умерла в маршрутке от сердечного приступа

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Новороссийске 74-летняя женщина неожиданно умерла в маршрутке от сердечного приступа. Об этом сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю Роман Федоров.

В Подмосковье водитель автобуса умер прямо во время рейса

ЧП произошло днем в Новороссийске на улице Советов. Женщина зашла в маршрутный автобус № 41, но вскоре ей стало плохо, и она внезапно скончалась. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины.

"По данному факту проводится проверка, назначена судмедэкспертиза. По предварительным данным, погибшей является местная жительница. Смерть могла наступить из-за болезни сердца", - сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю Роман Федоров.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту
Видео
Видео
Обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию