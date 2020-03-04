В Новороссийске женщина умерла в маршрутке от сердечного приступа

В Новороссийске 74-летняя женщина неожиданно умерла в маршрутке от сердечного приступа. Об этом сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю Роман Федоров.

ЧП произошло днем в Новороссийске на улице Советов. Женщина зашла в маршрутный автобус № 41, но вскоре ей стало плохо, и она внезапно скончалась. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины.

"По данному факту проводится проверка, назначена судмедэкспертиза. По предварительным данным, погибшей является местная жительница. Смерть могла наступить из-за болезни сердца", - сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю Роман Федоров.