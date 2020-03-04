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04.03.2020 18:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В пяти городах Крыма введут дифференцированные тарифы на воду

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В некоторых городах Республики Крым с первого апреля 2020 года вводятся дифференцированные тарифы на водоснабжение для населения, пользующегося водомерами. Соответствующий приказ подписал председатель Госкомитета по ценам и тарифам Юрий Новосад.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Новая тарифная сетка будет действовать в Алуште, Евпатории, Керчи, Саках и Феодосии. Она сохраняет прежний базовый тариф на воду 31 рубль 55 копеек при потреблении от трех до пяти кубометров в месяц на одного человека. А экономные пользователи, потребляющие не больше трех кубов на человека в месяц, будут платить даже меньше - 25,24 рубля.

Если же приборы учета покажут потребление воды от пяти до семи кубометров на человека, платить придется уже 78,88 рубля за кубометр. А вот при расточительном использовании воды - более семи кубометров в месяц на человека - будет применяться тариф 173,53 рубля.

Дифференцированный тариф будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.

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- Применение такого рода тарификации направлено на рациональное использование дотируемого из республиканского бюджета ресурса питьевого водоснабжения, - отметили в ГУП "Вода Крыма". - При этом нормативы водопотребления остаются без изменения. Отметим, что минимальная санитарная норма потребления, предусмотренная СанПиНом - 54 литра в сутки на человека, то есть 1,62 кубометра в месяц на человека.

Чтобы избежать спорных ситуаций при начислении платы за воду по приборам учета, "Вода Крыма" просит всех абонентов произвести сверку количества зарегистрированных и фактически проживающих в квартире или домовладении.

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