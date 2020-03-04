В Сочи запретили строить дома более 500 "квадратов" без проекта

Городское собрание Сочи на очередной сессии после публичных слушаний утвердило изменения в Правилах землепользования и застройки. Прежде всего они касаются запрета строительства домов на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), площадью свыше 500 квадратных метров и высотой более трех этажей без дополнительного согласования.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в мэрии рассказал начальник департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи Сергей Оганезов.

По его словам, "эта беспрецедентная мера позволит исключить ситуации, когда вместо ИЖС вырастает многоквартирный жилой дом". А подобное в курортном Сочи (особенно недалеко от Черноморского побережья) происходило постоянно.

- Никто не запретит строить больше, но собственнику необходимо предоставить проект и пройти процедуру публичных слушаний, - отметил Оганезов.

Новая норма введена и в части предельных размеров земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства. Она составляет от 650 до 1,2 тысячи квадратных метров. На землях под ИЖС все осталось по-прежнему: от 400 до тысячи квадратных метров.

Еще одно изменение коснулось собственников квартир в многоэтажках, возведенных до введения в действие Жилищного кодекса РФ, датируемого 29.12.2004 года.

По мнению властей курорта, теперь собственникам стало проще поставить участок под домом на кадастровый учет вне зависимости от того, на какой территориальной зоне он расположен. Прежде это можно было сделать только после длительной процедуры согласований.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, изменения коснулись видов разрешенного использования земельных участков и расположенных там объектов капитального строительства. Теперь в зоне, предназначенной для малоэтажной жилой застройки, запрещено строительство многоквартирных домов и жилых комплексов.

По словам Сергея Оганезова, за десять лет в Сочи выдано разрешений на строительство 4,5 миллиона квадратных метров жилья.