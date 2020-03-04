Новости

В подмосковном Пушкино заметили невыспавшегося медведя 15:14
В Калининграде начали проверку после смерти заключенного в колонии 15:12
В Петербурге за похищение человека задержаны трое лжеполицейских 15:09
Отца Филиппа Киркорова объявили в розыск 15:04
Открыта частица, проливающая свет на загадку темной материи 15:00
Эксклюзив: первые фото "модного" Lada Xray 15:00
Лондонская книжная ярмарка отменена 14:58
В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2" 14:57
Голикова доложила Путину о работе над вакциной от коронавируса 14:55
Москвичи пережили аномально темную зиму 14:53
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже 14:52
Голикова назвала реальное число заболевших коронавирусом в России 14:50
В Великом Новгороде подростка госпитализировали из школы с полицией 14:44
В пензенском минобразования объяснили обращение "господа" к учителям 14:37
Рейтинг женщин-писателей возглавили Айн Рэнд, Элизабет Гилберт и Гузель Яхина 14:34
Восстановлена "бесценная" рукопись инков 14:33
Осужденный на 13 лет тюрьмы каталонский политик начал преподавать 14:21
В Ростове трех уроженцев Дагестана осудили за финансирование "ИГ" 14:19
Жителя Тюмени заподозрили в убийстве дворника молотком 14:14
В Сочи запретили строить дома более 500 "квадратов" без проекта 14:09
BMW презентовала новый логотип марки 14:00
Кремль заявил о сомнениях в объективности следствия по малазийскому Boeing 13:53
В Подмосковье пятеро детей отравились крысиным ядом в детсаду 13:53
Актер Михаил Ефремов сломал ребро, упав на даче 13:52
Французский шеф-повар Эрик Ле Прово открыл ресторан Le Carré 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 14:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи запретили строить дома более 500 "квадратов" без проекта

Текст: Ирина Белова
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Городское собрание Сочи на очередной сессии после публичных слушаний утвердило изменения в Правилах землепользования и застройки. Прежде всего они касаются запрета строительства домов на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), площадью свыше 500 квадратных метров и высотой более трех этажей без дополнительного согласования.

Фото: iStock
Крестовский остров оказался самой дорогой локацией Петербурга

Об этом сегодня во время пресс-конференции в мэрии рассказал начальник департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи Сергей Оганезов.

По его словам, "эта беспрецедентная мера позволит исключить ситуации, когда вместо ИЖС вырастает многоквартирный жилой дом". А подобное в курортном Сочи (особенно недалеко от Черноморского побережья) происходило постоянно.

- Никто не запретит строить больше, но собственнику необходимо предоставить проект и пройти процедуру публичных слушаний, - отметил Оганезов.

Новая норма введена и в части предельных размеров земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства. Она составляет от 650 до 1,2 тысячи квадратных метров. На землях под ИЖС все осталось по-прежнему: от 400 до тысячи квадратных метров.

Еще одно изменение коснулось собственников квартир в многоэтажках, возведенных до введения в действие Жилищного кодекса РФ, датируемого 29.12.2004 года.

По мнению властей курорта, теперь собственникам стало проще поставить участок под домом на кадастровый учет вне зависимости от того, на какой территориальной зоне он расположен. Прежде это можно было сделать только после длительной процедуры согласований.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, изменения коснулись видов разрешенного использования земельных участков и расположенных там объектов капитального строительства. Теперь в зоне, предназначенной для малоэтажной жилой застройки, запрещено строительство многоквартирных домов и жилых комплексов.

По словам Сергея Оганезова, за десять лет в Сочи выдано разрешений на строительство 4,5 миллиона квадратных метров жилья.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Голикова назвала реальное число заболевших коронавирусом в России
Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2"
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить