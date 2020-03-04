В Волгограде при получении взятки задержали инспектора ФСИН

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК.

Сотрудницу территориального подразделения подозревают в получении взятки за бездействие.

По данным следствия, в октябре 2019 года 45-летняя сотрудница федерального ведомства предложила осужденному за 15 тысяч рублей выдать ему справку, что он якобы отработал 200 часов - к такому сроку обязательного труда приговорил его суд. Гражданину необходимо было обратиться в районную больницу за списком строительных материалов, в которых нуждалось это учреждение. После их приобретения главврач должен был выдать документы, подтверждающие выполнение общественно полезных работ.

Мужчина согласился и приобрел стройматериалы для больницы. В ноябре он отдал инспектору деньги и получил справку об отработке наказания.

Но передачу взятки пресекли полицейские и служба собственной безопасности регионального управления ФСИН.

С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину она полностью признала.