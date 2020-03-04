Троицк, Новоуральск и Заречный вошли в число победителей федерального конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Итоги оглашены в Тюмени, где прошел второй Всероссийский форум малых городов. Из 286 проектов лучшими признаны 80. Поскольку уровень планировочных и архитектурных решений был весьма высоким, экспертному жюри выбрать наиболее достойные оказалось непросто. По словам главы Минстроя РФ Владимира Якушева, прилетевшего на церемонию награждения, конкурс получил всенародное признание и поможет развитию небольших по численности населения муниципалитетов.

Авторы отличившихся проектов из городов Свердловской области предложили разительно преобразить бульвары. В Заречном - Таховский, в Новоуральске - имени академика Кикоина. Первый, по замыслу, должен стать привлекательным не только внешне. На его территории разместят кинотеатр под открытым небом, амфитеатр, фонтан, игровые площадки - стритбольная, с веревочными "джунглями", для малышей. Другой бульвар превратится в своеобразный арт-объект, отражающий достижения именитого ученого-атомщика и эпоху середины ХХ столетия.

А в южноуральском Троицке грядет преобразование парка культуры и отдыха. Архитектурный облик объекта строится, согласно концепции авторов, на фантазийном представлении жителей конца позапрошлого века о том, как выглядел бы их бурно растущий город в наше время.

Воплощение ярких задумок начнется в нынешнем году и завершится, как предполагается, в 2021-м. Половину финансирования берет на себя федеральный бюджет (конкурсный фонд - пять миллиардов рублей), оставшиеся средства инвестируют регион, муниципалитет и бизнес.

По такому же принципу финансируются проекты, признанные лидерами в предыдущем году. Среди них, к примеру, преобразования общественных пространств в старинных сибирских городах Тобольске и Ишиме.