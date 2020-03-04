"Все эти годы я как-то справлялся, зарабатывал на стороне пьесами и постановками. Но в силу возраста и проблем со здоровьем мне трудно теперь ездить на постановки в другие страны, в другие театры", - говорится в письме.
Сыграло роль и то, что в Интернете появился сайт - клон театра, где торговали билетами по тройной цене, отчего продажи на настоящем сайте резко упали. Сам Николай Владимирович к тому же уверен, что у зрителей становится все меньше денег на развлечения.
- Театр не потерял ничего в художественном смысле, - объясняет режиссер. - Подтверждение тому - недавние гастроли в Москве, когда мы за три недели сыграли на трех площадках 44 спектакля при полном аншлаге.
Поскольку Коляда действительно блестящий драматург и режиссер, столь трогательное и одновременно отчаянное письмо, к тому же размещенное в "Фейсбуке", подняло цунами обсуждений и изящно загнало в угол чиновников от культуры: не услышать крик о помощи было невозможно, не помочь - тоже. Хотя мнения и разделились. Одни считают, что зритель волен выбирать: если он в этот театр не ходит, то такое культурное учреждение, стало быть, и не нужно. Другие уверены: театр, являющийся брендом Екатеринбурга, надо спасать, не считаясь с затратами. Слава Герострата не устраивала никого, и при личной встрече с заместителем губернатора Павлом Крековым Николая Коляду заверили, что театру, в котором сейчас работает 65 человек, помогут выжить. Будет ли это поддержка из бюджета или прославленному коллективу найдут спонсоров, чиновники определятся в ближайшее время.
- То, что помогут, я не сомневался, - подвел итог Коляда. - Наверное, потому, что знают, сколько стоит мой театр, простите за наглость и пафос. Цена - не в деньгах, конечно же. Мы - очень дорогие, да. Так что выживем. Всем спасибо, кто волновался.
Но Коляда не был бы собой, если б из бездны отчаяния и усталости немедленно не взлетел к новым творческим высотам. Завтра в Москве открывается театр Николая Коляды. Нет, переезд не запланирован. Независимый (в том числе и от чьей-либо финансовой поддержки) "Театр Новых Пьес" под его руководством существует в столице с 2017 года, но до сих пор не имел собственной площадки. Сейчас труппа из 30 человек после трех лет скитаний получила постоянную прописку в Театральном музее имени Бахрушина. Спектакли уральского режиссера и драматурга теперь будут идти в Каретном сарае, где есть небольшой зрительный зал с особой атмосферой. 5 марта артисты опробуют новую сцену на премьере "Научи меня любить" по пьесе Ярославы Пулинович. А в День театра, 27 марта, здесь стартует трехдневный театральный марафон "Ты че, с Урала?": екатеринбургские артисты Коляда-театра сыграют спектакль "Раскольников" и "Детство", новую камерную постановку для семейного просмотра.
Министр культуры РФ Ольга Любимова, побывавшая 2 марта в Екатеринбурге, сообщила, что Коляда-театр получит грант от правительства региона.
- Мы очень любим труппу Николая Коляды, всегда ждем их в Москве, - отметила министр. - Это был один из первых вопросов, который мы обсудили с Павлом Владимировичем Крековым по дороге из аэропорта. В регионе планируется выделить театру грант. Вопрос в том, как подать заявку на его получение. Необходимы внятные пояснения, касающиеся гастрольной программы и работы в Екатеринбурге.
Отметим, что в ходе визита федерального министра прозвучали просьбы о выделении финансирования и на другие уральские проекты: на обновление Екатеринбургского театра оперы и балета, воплощение в жизнь концепции нового зала Свердловской филармонии, реконструкцию Дворца народного творчества, а также на завершение строительства центра "Эрмитаж-Урал".