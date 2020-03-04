Драматическая история, которая взбудоражила театральный мир, неожиданно быстро завершилась хеппи-эндом. Несколько дней назад Николай Коляда - актер, драматург, театральный режиссер, создатель Коляда-театра - обратился с письмом к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он рассказал, что готов закрыть театр, если не получит финансовой поддержки от спонсоров или государства. Восемнадцать лет один из самых известных театров России существовал на деньги своего основателя, но сейчас оказался на грани финансовой пропасти.

"Все эти годы я как-то справлялся, зарабатывал на стороне пьесами и постановками. Но в силу возраста и проблем со здоровьем мне трудно теперь ездить на постановки в другие страны, в другие театры", - говорится в письме.

Сыграло роль и то, что в Интернете появился сайт - клон театра, где торговали билетами по тройной цене, отчего продажи на настоящем сайте резко упали. Сам Николай Владимирович к тому же уверен, что у зрителей становится все меньше денег на развлечения.

- Театр не потерял ничего в художественном смысле, - объясняет режиссер. - Подтверждение тому - недавние гастроли в Москве, когда мы за три недели сыграли на трех площадках 44 спектакля при полном аншлаге.

Поскольку Коляда действительно блестящий драматург и режиссер, столь трогательное и одновременно отчаянное письмо, к тому же размещенное в "Фейсбуке", подняло цунами обсуждений и изящно загнало в угол чиновников от культуры: не услышать крик о помощи было невозможно, не помочь - тоже. Хотя мнения и разделились. Одни считают, что зритель волен выбирать: если он в этот театр не ходит, то такое культурное учреждение, стало быть, и не нужно. Другие уверены: театр, являющийся брендом Екатеринбурга, надо спасать, не считаясь с затратами. Слава Герострата не устраивала никого, и при личной встрече с заместителем губернатора Павлом Крековым Николая Коляду заверили, что театру, в котором сейчас работает 65 человек, помогут выжить. Будет ли это поддержка из бюджета или прославленному коллективу найдут спонсоров, чиновники определятся в ближайшее время.

- То, что помогут, я не сомневался, - подвел итог Коляда. - Наверное, потому, что знают, сколько стоит мой театр, простите за наглость и пафос. Цена - не в деньгах, конечно же. Мы - очень дорогие, да. Так что выживем. Всем спасибо, кто волновался.

Но Коляда не был бы собой, если б из бездны отчаяния и усталости немедленно не взлетел к новым творческим высотам. Завтра в Москве открывается театр Николая Коляды. Нет, переезд не запланирован. Независимый (в том числе и от чьей-либо финансовой поддержки) "Театр Новых Пьес" под его руководством существует в столице с 2017 года, но до сих пор не имел собственной площадки. Сейчас труппа из 30 человек после трех лет скитаний получила постоянную прописку в Театральном музее имени Бахрушина. Спектакли уральского режиссера и драматурга теперь будут идти в Каретном сарае, где есть небольшой зрительный зал с особой атмосферой. 5 марта артисты опробуют новую сцену на премьере "Научи меня любить" по пьесе Ярославы Пулинович. А в День театра, 27 марта, здесь стартует трехдневный театральный марафон "Ты че, с Урала?": екатеринбургские артисты Коляда-театра сыграют спектакль "Раскольников" и "Детство", новую камерную постановку для семейного просмотра.

Тем временем

Министр культуры РФ Ольга Любимова, побывавшая 2 марта в Екатеринбурге, сообщила, что Коляда-театр получит грант от правительства региона.

- Мы очень любим труппу Николая Коляды, всегда ждем их в Москве, - отметила министр. - Это был один из первых вопросов, который мы обсудили с Павлом Владимировичем Крековым по дороге из аэропорта. В регионе планируется выделить театру грант. Вопрос в том, как подать заявку на его получение. Необходимы внятные пояснения, касающиеся гастрольной программы и работы в Екатеринбурге.

Отметим, что в ходе визита федерального министра прозвучали просьбы о выделении финансирования и на другие уральские проекты: на обновление Екатеринбургского театра оперы и балета, воплощение в жизнь концепции нового зала Свердловской филармонии, реконструкцию Дворца народного творчества, а также на завершение строительства центра "Эрмитаж-Урал".