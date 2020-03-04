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04.03.2020 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале адептов "Орды" осудили за доведение до сумасшествия

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Коркинский городской суд в Челябинской области вынес приговор в организатору и двум участникам запрещенной религиозной секты "Орда". За создание организации, посягающей на личность и права граждан, и доведение до сумасшествия одной из послушниц подсудимые получили реальные сроки лишения свободы, сообщили в среду в УФСБ региона.

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Все три женщины признаны виновными в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, выразившемся в нарушении психического здоровья 43-летней женщины. О ее невменяемом состоянии еще в 2017 году сообщила дочь, заявившая в правоохранительные органы о том, что попав под действие секты, женщина беспрестанно твердит о духах предков и преследующем ее призраке. Как выяснилось, за два года пребывания в "терапевтической" секте,  сознание женщины оказалось настолько подавлено, что она утратила связь с реальностью.

В сеансах "лечения" адепты "Орды" используют окуривание, камчевание (удары плеткой), массаж, молитвы и предсказания. Обычно после таких оздоровительных процедур человеку ставится диагноз и предлагается метод исцеления, далекий от традиционной медицины, что несколько лет назад сыграло нехорошую шутку с еще тремя послушниками, отказавшимися от необходимого медицинского вмешательства.

В 2009 году секта была запрещена на территории сопредельной Челябинской области республики Казахстан. А в 2014 году аналогичной решение вынес и Челябинский областной суд.

Между тем, адепты "Орды" часто меняют место жительства и периодически бывают замечены в разных городах региона. В разное время численность секты достигала 500 и более человек.

- Суд приговорил всех трех женщин к реальному лишению свободы на сроки от двух лет до двух лет и двух месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе УФСБ региона. - Одна из них признана организатором ячейки. Ранее, в 2019 году, две осужденные уже были наказаны судом за совершение аналогичных преступлений.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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